'Deliler Fatih’in Fermanı' 23 Kasım'da vizyonda!

23 Kasım'da vizyona girecek 'Deliler Fatih’in Fermanı' filminin oyuncuları Erkan Petekkaya, İsmail Filiz, Yetkin Dikinciler, Nur Fettahoğlu, Namık Rüstemhanlı, Berat Efe Parlar ve yönetmen Osman Kaya’nın katılımıyla düzenlenen fragman lansmanında adeta nefesler tutuldu!
Göz kamaştırıcı sahneleri ve çarpıcı hikayesiyle herkesi büyüleyen filmin fragmanı, izleyenler tarafından alkış yağmuruna tutuldu.
ŞİMDİYE KADAR OYNADIĞIM ROLLERİN TAM TERSİ BİR ROLDEYİM
Filmde Vlad Tepeş’i yani herkesin bildiği adıyla Kazıklı Voyvoda’yı oynayan Erkan Petekkaya, fragmanı ilk kez izledi ve çok heyecanlandı.
Petekkaya, ‘Şimdiye kadar oynadığım rollerin tam tersi bir rol bu. Açıkçası projeyi de korkarak kabul ettim. Çekimler için Aksaray’a ve Niğde’ye gittiğimde, otelde 3-4 gün sonra ‘ben vazgeçiyorum oynamayacağım’ dediğim bile oldu. Teknik açıdan çok zor bir işti, o yüzden teknik ekibe ve yönetmenimiz Osman Kaya’ya özellikle teşekkür ederim. İnşallah seyirci beğenir ve biz de mutlu oluruz’ dedi.
Erkan Petekkaya, fotoğraf çekimi sırasında da ‘film benden büyük’ diyerek afişin önünde diz çöktü.
'TÜRKİYE’DE ÇEKİLEN EN İYİ AKSİYON FİLMİ’
Filmde Deliler ordusundan Aşkar’ı canlandıran İsmail Filiz, ‘Çok heyecanlı ve çok mutluyuz. Deliler maalesef tarihimizde unutulmaya yüz tutmuş gerçek kahramanlarımızdır. Bu arkadaşların ‘deli’ olmasının sebebi akıl yoksunluğu değil, yüreklerindeki ‘deli’ inancıdır. Biz tarihteki gerçek kahramanlarımızı seyirciye hatırlatmaya çalıştık, umarım beğenirsiniz. Türkiye’deki en iyi aksiyon filmini çektiğimizi düşünüyorum’ dedi.
‘GECE GÜNDÜZ, KAR KIŞ DEMEDEN ÇALIŞTIK’
Nur Fettahoğlu: ‘Bir sene boyunca her şey en ince ayrıntısına kadar düşünüldü. Saç telinden, kostümlerin kumaşına kadar... Ekip de ince ince seçildi. Çok şahane arkadaşlarımızla birlikte çalıştık ve sonuç, gece gündüz kar kış demeden, şahane görüntülerin çıktığı aksiyonu yüksek bir iş yaptık. Bu işe birlikte başkoyduğumuz için arkadaşlarıma teşekkür ederim’.
DÜNYA SİNEMASINA GÜZEL BİR KATKI OLACAK!
Yetkin Dikinciler: ‘Türk sineması için güzel bir şey yaptığımızı düşünüyorum. Umarım dünya sinemasına güzel bir katkı olur. Çünkü dünyada ne kadar güzel ve bizim dikkatimizi çeken hikaye varsa, hepsi yerel kaynaklı ve dünyaya kendi hikayesini önemseyip anlatan sinemalardan çıkmıştır. Biz hep dikkatimizi onlara doğrultmuşuzdur. Topraklarımızın ve kültürümüzün bu hikayesini, dünya standartlarında anlattıkları için bütün arkadaşlarımla gurur duyuyorum’.
Türk sineması adına özel ve büyük bir iş yaptıklarını söyleyen Yönetmen Osman Kaya da, ‘Ortaya çıkan sonuç bizleri şaşırtıp heyecanlandırdı. Buradan bir kez daha bütün oyuncularımıza, teknik ekibimize ve yapımcımıza teşekkür ediyorum’ dedi.
EN KÜÇÜK DELİ: BERAT EFE PARLAR
Berat Efe Parlar: ‘Ben de büyüklerim gibi çok güzel bir proje olduğuna inanıyorum. Umarım vizyona girdiği zaman da gerektiği ilgiyi görür. Ben bu filmde Eren karakterini oynadım. Balıkçının torunu ve en küçük ‘Deli’yim’.
4 MİLYON DOLARLIK PROJE!
Bütçesi 4 milyon doları aşan, hazırlık süreci birkaç yıl süren 'Deliler Fatih’in Fermanı'nın çekimleri Aksaray'da gerçekleşti. Aksaray’da 15. Yüzyıl’ın adeta yeniden inşa edildiği filmde başrollerinde rol alan Erkan Petekkaya, Cem Uçan, İsmail Filiz, Yetkin Dikinciler ve Nur Fettahoğlu’nun yanı sıra yaklaşık 3000 kişi rol aldı. Binlerce kostüm, film için tasarlandı ve dönemin şartlarına uygun olarak dokunan kumaşlarla dikildi. ‘Deliler Fatih’in Fermanı’ filminde özel eğitimli 100’den fazla at kullanıldı.
Osmanlı Ordusu'nun Deliler'i Kimlerdir?
Deliler, Osmanlı kara ordusunda görevli bir askeri birliğin ismidir. 'Deli' adı verilen süvarilerden oluşan bu birlik, adını savaşlarda üstün cesaret göstermeleri ve farklı giyinme şekilleri sebebiyle almıştır. Gözünü budaktan sakınmayan yürekli ve korkusuz kişiler oldukları için efsanevi bir ünleri olan 'Deliler', talimlerini ıslatılmış mermer üzerine çıplak elle tokat atarak yaparlardı. Osmanlı tokadı, 'Deliler'in güçlerinden çıkmış bir kavramdır. 'Deliler', Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş, yükselme ve duraklama dönemlerinde aralarında İstanbul'un Fethi de olmak üzere bütün savaşlarda düşmanla ana ordudan önce karşılaşarak korku salma ve bilgi toplama görevlerini yerine getirmişlerdir.
Filmin konusu:
15. yüzyılın ortalarında, Fatih Sultan Mehmet’in, Eflak Voyvodalığına “bizzat” tayin ettiği Vlad Tepeş, görevinin ilk yıllarında Osmanlı’ya sadık kalsa da, sonraları bölge halklarına karşı korkunç zalimlikler yapmaya başlar.
Fatih Sultan Mehmet, hangi dinden, hangi milletten olursa olsun, insanlara yapılan bu zulme sessiz kalmayacaktır. Önce elçisiyle bir uyarı yollar.
Vlad, elçinin sarığını kafasına çiviletip İstanbul’a gönderince Osmanlı Hakanı için sabır taşar, artık Vlad’ın bu zalimliklerine bir son verme vakti gelmiştir.
Fatih, bu zulmün, tez elden bitirilmesi için Baba Sultan’a emir verir.
Baba Sultan, “Deliler Birliği”’nin içindeki korkusuz yiğitlerden yedisini, gözü kulağı olan Kuman’la birlikte, Vlad’ın hüküm sürdüğü Targoviçte’ye gönderir.
Bu yedi kahraman; Gökkurt, Aşkar, Mübariz, Çebi, Suskun, Kongar ve Adsız’dır.
Deliler, Vlad’ın çetelerinden gizlenerek Vlad’a ulaşmak yerine, doğrudan çetecilerin üzerine giderek, binlerce mazlumun intikamını teker teker almaya kararlıdır.
Yolun sonunda ise, tarihe Kazıklı Voyvoda olarak geçen Vlad Tepeş ve ordusu vardır.
Vizyon Tarihi: 23 Kasım 2018
Yapım: ANGEL FİLM
Yönetmen: Osman Kaya
Görüntü Yönetmeni: Sami Saydan
Senaryo: Mustafa Burak Doğu - İbrahim Ethem Arslan
Oyuncular:
Vlad: Erkan Petekkaya
Gökkurt: Cem Uçan
Baba Sultan: Yetkin Dikinciler
Alaca: Nur Fettahoğlu
Aşkar: İsmail Filiz
Karalı: Hakan Yufkacıgil
Simyacı: Gökçe Özyol
Fatih Sultan Mehmed: Rüzgar Aksoy
Elizabetha: Gülşah Şahin Uçan
Roza: Demet Tuncer
Kuman: Kamil Güler
Mübariz: Namık Rüstemhanlı
Çebi: Mehmet Pala
Suskun: Batın Uçan
Kongar: Mehmet Ali Karakuş
Adsız: Baran Öztürk
Eren: Berat Efe Parlar
Balıkçı: Ercan Demirel
Costel: Fırat Topkorur
Pavel: Serhat Şahin
Balıkçı: Ercan Demirel
Demirci: Erden Alkan
Osmanlı Elçisi: Egemen Yavuz
Vatikan Elçisi: Uğur Arslanoğlu
Solomon: Safa Tabur
Miriam: Şeyma Gündüz
Çocuk Fatih: Ergin Torun
Çocuk Vlad: Berkecan Akkaya
Çocuk Suskun: Çağan Efe
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