27.11.2018
'Den skyldige / Suçlu' 30 Kasım'da vizyonda!
Den skyldige / Suçlu, 2018 Sundance Film Festivali’nden İzleyici Ödülü’yle ayrılmasının ardından neredeyse tüm eleştirmenlere aynı soruyu sordurttu: “Hollywood bu filmin uyarlamasını ne zaman çekecek?”
Acil yardım hattında çalışan polis memuru Asger Holm, sıradan bir gece vardiyasında olağanüstü bir telefon alır: Hattın diğer ucunda kaçırılan bir kadın vardır.
Asger oturduğu santral odasından onu kurtarmak için zamanla yarışırken bu çabasının hayati sonuçları olacağından habersizdir.
Den skyldige / Suçlu, prömiyerini yaptığı Sundance’ten Seyirci Ödülü kazanarak tüm dikkatleri üzerine çeken bir ilk film.
Danimarka’nın bu seneki Oscar® adayı olarak seçilen film, sonuna kadar gerilimini düşürmüyor ve adeta izleyicisine bir sinema dersi veriyor.
2019 Danimarka Oscar Adayı
2018 Sundance Film Festivali Seyirci Ödülü
2018 Rotterdam Uluslararası Film Festivali Seyirci & Genç Jüri Ödülleri
Danimarka'nın Oscar Adayı Den skyldige / Suçlu / The Guilty, 30 Kasım'da sinemalarda..
Yönetmen: Gustav Möller
Senaryo: Gustav Möller, Emil Nygaard Albertsen
Oyuncular: Jakob Cedergren, Jessica Dinnage, Omar Shargawi
Görüntü Yönetmeni: Jasper Spanning
Kurgu: Carla Luffe
Yapım: 2018, Danimarka, Danca, 77'
Filmin mmknmrtb notu: 8 /10
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