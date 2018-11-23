23.11.2018
Don Kişot’um Ben
Baba Sahne’nin bu yeni prodüksiyonu ile 14 yıl sonra tiyatro sahnesine dönen Ozan Güven, başrolü paylaştığı Günay Karacaoğlu’nu, nam-ı diğer Sancho Panza’yı da yanına alarak yollara düşüyor.
Cervantes’in ölümsüz eseri “Don Kişot”, Mihail Bulgakov’un, dönemini yakalayan uyarlaması üzerinde yükselen yepyeni metniyle bir defa daha tiyatro izleyicisiyle buluşmaya geliyor.
Don Kişot Altın Çağ’ın, Sancho Panza Don Kişot’un izinde..
“Aşka Feda” diyen iki saf vicdan sürüklüyor peşinden gelenleri..
Şarkılar, maskeler, kılık değiştirmeler, düellolar ve yel değirmenleri…
Hikâyeyi sorarsanız, bildiğimiz “Don Kişot” işte: Senor Quijano bir gün delirir, silahtarı Sancho Panza’yla maceradan maceraya koşar...
Ozan Güven ve Günay Karacaoğlu’nun yanı sıra oyunda; Nazlı Tosunoğlu, Ömür Arpacı, Serhan Ernak, Nur Erkul, Dilşad Bozyiğit, Diren Polatoğulları, Enis Aybar, İbrahim Aladağ, Tuğba Eskicioğlu ve Kamran Velicanov rol alıyor.
Cervantes’in ölümsüz eserinden Mihail Bulgakov’un uyarladığı, Irmak Bahçeci’nin dilimize çevirdiği Don Kişot’um Ben'in yönetmen koltuğunda Emrah Eren oturuyor.
Don Kişot’um Ben, 1 Aralık Cumartesi, 4 Aralık Salı, 5 Aralık Çarşamba, 6 Aralık Perşembe, 7 Aralık Cuma ve 8 Aralık Cumartesi akşamları saat 20.30’da, 2 Aralık Pazar günü ise 16.00’da Baba Sahne Savaş Dinçel Salonu’nda sahnelenecek.
Oyunun biletleri, babasahne.com’dan ve gişeden temin edilebilir.
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