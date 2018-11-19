Ezop Sahne’de Göç Dalgası!

Bu adım insanlığı nasıl etkileyecek?
Varlıklı ve ayrıcalıklı insanlar tarafından “Göç Dalgası” adlı bir proje geliştirilmiş; sıradan insanların, bir radyo dalgası ile bilinçlerini kaybederek her emre itaat eden kölelere dönüştürülmesi planlanmıştır.
Buluş ortada; fakat kim yapacak bu uygulamayı ve tam olarak neye dönüşecek insanlar?
Hem böyle bir şey mümkün olabilir mi; yoksa anlatılanlar sadece kurgudan ibaret bir distopya olarak mı kalacak hafızalarda?
Yusuf Dündar’ın yazdığı, Burcu Salihoğlu’nun yönettiği ve Nuri Karadeniz’in rol aldığı Göç Dalgası, Ezop Sahne prodüksiyonuyla sahneye konuyor.
Dekor tasarımını ve styling çalışmasını Tomris Kuzu’nun, ışık tasarımını Cem Yılmazer’in yaptığı oyunun müzikleri ise GTR Jingle (Gökhan Türkmen & Aytaç Özgümüş) tarafından hazırlandı.
Tek perdelik Göç Dalgası oyunu, 21 Kasım 2018 Çarşamba akşamı saat 20.30’da Beşiktaş’ın cep sahnesi Ezop Sahne’de izlenebilir.
Oyunun biletleri Biletix’ten ve gişeden temin edilebilir.
Vişnezade Mahallesi, Sporcu Adil Sokak No:2-A, 34357 Beşiktaş/İstanbul
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder