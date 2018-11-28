28.11.2018
Genco Erkal’ın Yeni Oyunu: Merhaba
Duayen sanatçının, unutulmaz beş yazarın yapıtlarından uyarladığı Merhaba; prömiyerinin hemen ardından 2 Aralık Pazar günü Kenter Tiyatrosu’nda, 5 Aralık Çarşamba akşamı Leyla Gencer Kültür Merkezi’nde, 6 Aralık Perşembe akşamı ise Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde tiyatroseverlerle buluşacak.
Kuruluşunun 50. yılında Dostlar Tiyatrosu; tek kişilik oyunların ustası Genco Erkal’ın hem uyarladığı, hem yönettiği, hem de rol aldığı yeni oyunu “Merhaba”yı sahneye taşıyor.
İlk kez geçtiğimiz eylül ayında New York’ta sergilenen müzikli oyun “Merhaba”, Genco Erkal’ın “Benim yazarlarım” dediği Aziz Nesin, Bertolt Brecht, Can Yücel, Nâzım Hikmet ve William Shakespeare’in yapıtlarından oluşuyor.
“Merhaba” tiyatroseverleri, edebiyat aleminin bu beş büyük ustasıyla müzikli bir yolculuğa çıkarıyor. Yıllar öncesinden seyirciye seslenen yazarlar; dünyanın ve ülkemizin halleri üzerine kimi zaman güldürücü, kimi zaman hüzünlü, öfkeli gözlemleriyle yaşadığımız karanlık günlere ve geleceğimize ışık tutuyorlar.
Genco Erkal yeni oyununun, üzerimize sinen umutsuzluğu silkeleyen bir tür moral aşısı işlevi görmesini umut ediyor.
Müzikli bir gösteri olan “Merhaba”da Fazıl Say, Kurt Weill, Yiğit Özatalay, Arif Erkin ve Selim Atakan’ın besteleri, piyano ve basklarnet eşliğinde seslendiriliyor.
Sahne tasarımını Cihan Aşar’ın, giysi tasarımını Özlem Kaya’nın, ışık tasarımını Hakan Özipek’in yaptığı oyunun müzik yönetimini ve düzenlemesini ise Yiğit Özatalay üstleniyor.
Genco Erkal, yeni oyunu “Merhaba”yı; 1 Aralık Cumartesi akşamı saat 20.30’da ve 2 Aralık Pazar günü 18.00’de Kenter Tiyatrosu’nda, 5 Aralık Çarşamba akşamı 20.30’da Leyla Gencer Kültür Merkezi’nde, 6 Aralık Perşembe akşamı 20.30’da ise Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde sahneleyecek.
“Merhaba”nın biletleri Biletix’ten ve salonların gişelerinden temin edilebilir.
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