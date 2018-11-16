16.11.2018
'In den Gängen / Muhtemel Aşk' 23 Kasım'da vizyonda!
Onu kendi çocuğu gibi sahiplenen Bruno sayesinde hem işi öğrenir, hem de ortama ayak uydurmayı başarır.
Marketin uzun koridorları ve büyük rafları arasında, Christian şeker reyonunda çalışan Marion’u görür görmez aşık olur.
Küçük dünyasında umutla büyüttüğü aşkını yaşaması ise o kadar mümkün olmayacaktır.
Berlin’de Altın Ayı için yarışan, festivalden Guild Film ve Ekümenik Jüri ödülleriyle ayrılan In den Gängen / Muhtemel Aşk, Alman Film Ödülleri’nde Franz Rogowski’ye En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazandırdı.
Ona ekranda eşlik eden isim ise geçen yıl Cannes’a damgasını vuran Toni Erdmann filminden tanıdığımız Sandra Hüller.
Bir süpermarketin rafları arasında geçen, bir modern çağ aşk hikayesi anlatan film, özgün müzikleriyle dikkat çekiyor.
Yönetmen: Thomas Stuber
Senaryo: Clemens Meyer, Thomas Stuber
Oyuncular: Franz Rogowski, Sandra Hüller, Peter Kurth
Görüntü Yönetmeni: Peter Matjasko
Kurgu: Kaya Inan
Yapım: Almanya
Yapım Yılı: 2018
Dil: Almanca
Renk: Renkli
Tür: Dram, Romantik
Süre: 125 dakika
In den Gängen / Muhtemel Aşk / In the Aisles, 23 Kasım'da sinemalarda..
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