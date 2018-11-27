İstanbul Modern Sinema: Biz de Varız!

İstanbul Modern Sinema
, Türkiye sinemasının en yeni filmlerini bir araya getirdiği Biz de Varız!
programının bu yıl yedincisini düzenliyor.
Program, geçtiğimiz yıl adından söz ettiren, festivallerden ödüllerle dönen filmlerden oluşuyor.
Yeni bir dil, kimlik veya temsil arayışına girişen bu filmler toplumda “öteki” olana yer ayırıyor, öyküleri ve sinema yaklaşımlarıyla çok sesli bir seçki oluşturuyor.
Gösterimler her yıl olduğu gibi bu yıl da filmlerin yönetmen ve ekiplerinin katılımıyla gerçekleşiyor.
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