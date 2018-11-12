'Kapı' 14 Aralık'ta vizyonda!

Senaryosunu Filiz Üstün Durak’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Nihat Durak’ın üstlendiği Kapı, Süryani bir ailenin yüreklere dokunan, sımsıcak bir insan hikâyesi..
Oyuncu kadrosunda ayrıca Sermet Yeşil, Nilay Erdönmez, Özgün Çoban ve Reyhan Özdilek’in yer aldığı Kapı'nın çekimleri Mardin, Konya, Kayseri, İstanbul ve Berlin’de gerçekleştirildi.
Yakup ve Şemsa üç çocukları ve torunlarıyla birlikte Berlin’de yaşayan Süryani bir ailedir.
Yirmi beş yıl önce Mardin’den Berlin’e göç etmişlerdir.
Yeni hayatlarının mutlu bir gününde Mardin’den bir telefon gelir.
Bu sarsıcı telefon, yirmi beş yıl önce kaybettikleri oğulları Mikhael ile ilgilidir ve ailenin tüm acıları tazelenir.
Yakup ve Şemsa onları yalnız bırakmak istemeyen torunları Nardin ile birlikte Mardin’e giderler.
Bu seyahat hepsinin kişisel yolculuklarının da başlangıcı olacaktır.
Görüntü yönetmenliğini Eyüp Boz’un, kurgusunu Akın Denizli’nin yaptığı, müziklerini Güldiyar Tanrıdağlı’nın hazırladığı Durak Film yapımı Kapı'nın yapımcıları ise Önder Köse ve Filiz Üstün Durak.
Dağıtımcılığını CJ Entertainment Turkey’nin üstlendiği Kapı, 14 Aralık 2018’de vizyona girecek.
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