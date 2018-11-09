9.11.2018
Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme Atölyesi başvuruları başladı!
Köprüde Buluşmalar kapsamında düzenlenen Film Geliştirme Atölyesi sinemacılara yeni uzun metraj projelerinin ilk uluslararası sunumunu yapmaları için olanak yaratırken, ortak yapımlar için de zemin hazırlamayı amaçlıyor.
Film Geliştirme Atölyesi seçkisinde çeşitlilik olmasına önem veriliyor. Bu nedenle belgesel, tür sineması (korku, fantastik vs.), çocuk ve komedi filmleri gibi farklı konu ve türlerde projelere açık olan çağrımız, disiplinlerarası ve hibrid projeleri de kapsıyor.
2018 yılında Köprüde Buluşmalar atölyelerine katılmış filmler Anons (Mahmut Fazıl Coşkun), Saf (Ali Vatansever), Nebula (Tarık Aktaş), Housewife (Can Evrenol), Smuggling Hendrix (Marios Piperides), Kardeşler (Ömür Atay), Son Çıkış (Ramin Matin), Güvercin Hırsızları (Osman Doğan), Tuzdan Kaide (Burak Çevik) ve My Favorite Fabric (Gaya Jiji) prömiyerlerini seçkin uluslararası festivallerde yaptılar.
Film Geliştirme Atölyesi’ne Türkiye’den seçilen projelerin yönetmen, senarist ve yapımcıları, Komşular platformuna seçilen uluslararası projelerin ekipleri ile birlikte yapacakları ön hazırlık ve sunum teknikleri eğitimine ek olarak senaryo, prodüksiyon, dağıtım ve pazarlama üzerine kapsamlı bir çalışma yapacak.
Uluslararası yapımcı, dağıtımcı, festival ve fon temsilcileri ve yayın kuruluşları ile yaptıkları birebir toplantılarda işbirliklerinin ilk adımlarını atacak olan proje ekipleri ayrıca projelerinin sunumlarını uluslararası jüriye yapacak.
Uluslararası jüriye yapılacak sunumun ardından belirlenen üç projeye verilecek Film Geliştirme Atölyesi ödülleri aşağıdaki gibidir:
30.000 TL Köprüde Buluşmalar Ödülü
8000 EURO CNC Ödülü
Melodika Ödülü
Genius Park Görsel Efekt Ödülü
MFI (Akdeniz Film Enstitüsü) Senaryo Atölyesi Ödülü (Yunan adalarında iki kere düzenlenecek senaryo atölyesi ve ardından online yapılacak senaryo danışmanlığını içerir.)
Transilvania Pitch Stop Ödülü
Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme Atölyesi başvuruları 17 Aralık 2018’da sona erecek.
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