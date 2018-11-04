4.11.2018
Krops Tiyatro: Kassandra
Hasat anlamına gelen Krops’u seçtik, seyircilerimizle beraber düşünmenin, eylemenin, umudun hasadını yapalım dedik. Çünkü inanıyoruz ki, tohum varsa hasat mümkündür..
Bu sene de ünlü Alman yazarı Christa Wolf’un Kassandra anlatısından yola çıktık. On yıl süren Truva savaşı bitmiş, savaşı Yunanlılar kazanmış, Truva yerle bir olmuş, bütün erkekler savaşta ölmüş ve kadınlar köle olarak Yunanistan’a getirilmiştir. Truva prensesi ve Apollon rahibesi, kahin Kassandra, Yunanlı komutan Agamemnon’un kölesi olarak Myken’e gelir ve onun sarayına girmeden önce çağrışımlar, hatırlamalar ve kehanet yetisiyle geçmişi, şimdiki zamanı ve geleceği anlatır.
Ünlü Alman yazarı Christa Wolf Kassandra anlatısıyla, mitolojik bir figürü gömülü yerinden çıkarıp, ona kendi yorumunu da katarak, bize geçmiş ve gelecek arasında bir köprü kurar. Tanrı Apollon’un aşık olduğu prenses Kassandra, aşkına karşılık Apollon’dan geleceği görme yetisini ister. Apollon bunu Kassandra’ya verir ancak Kassandra sonra vazgeçer ve kendini tanrıya vermeyi reddeder. Buna öfkelenen Apollon onu cezalandırır, Kassandra geleceği görecektir ama kimseyi inandıramayacaktır.
YAZAN: CHRİSTA WOLF
ÇEVİREN: İLKNUR İGAN
SAHNEYE UYARLAYAN VE YÖNETEN: DİLEK GÜVEN
OYUNCULAR: ÖYKÜ CANDANADAM, ÖZLEM AKTAŞ, ÖZLEM DURMAZ
YÖNETMEN YARDIMCISI: NURULLAH KAYA
KOREOGRAF: TUĞBA ÖZKUL
MÜZİK: EMİN SERDAR KURUTÇU
IŞIK: YÜKSEL AYMAZ
DEKOR-KOSTÜM: RABİA KİP, SEDAT ÇİFTÇİ
REJİ ASİSTANLARI: EMSAL YEŞİLBİNGÖL, ZERRİN DEMİRKIRAN
Oyun tek perde 65 dak.
Krops Tiyatro yeni oyunu Kassandra ile 8-9-17-30 Kasım tarihlerinde Endlessart Taksim’de saat 20.30 da seyircisiyle buluşuyor.
Biletler: Gişe ve Biletix’ den temin edilebilir.
Endlessart Taksim: Elmadağ Cad. No: 28 Taksim-İstanbul
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