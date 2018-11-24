Leto :: Ben Bir Rocker Gencim Sovyet Rusya'da!

Genç müzisyen Viktor, Sovyet müzik tarihinin en popüler gruplarından Kino'yu kurmanın arifesindedir.
Iggy Pop, Talking Heads, Lou Reed, Led Zeppelin, David Bowie’nin ülkede elden ele dolaşan kaçak plakları, rock’n’roll ve blues kültürünün yaygınlaştığının, Perestroyka'nın yaklaştığının habercisidir.
Viktor’un yolu, ülkenin en iyi şarkı yazarlarından, Zoopark grubunun lideri Mike Naumenko ile kesişir.
Mike, güzel eşi Natacha ve Victor arasında, şüpheyle dolu bir devrin en umutsuz günlerinde, müzikle yoğrulmuş ve dönemin ruhunu iliklerimize kadar hissettiren bir aşk üçgeni doğacaktır.
Rusya’da ev hapsinde tutulan yönetmen Kirill Serebrennikov’un son filmi Leto / Yaz, The Guardian’ın belirttiği gibi 'geçmişe yazılan baştan çıkarıcı bir aşk mektubu'."
1980'ler -Sovyetler- Rusya'sında, 'Rocker' olmanın, halkın gözündeki değeri 'düşman müziği'nden ibaret Rock'n'roll çalıp dinlemenin -mümkünse de- coşup eğlenmenin imkânsıza yakın devrinde genç olanlar üzerine; elbette güzel 'müzikli', doğal olarak 'aşklı', yoğun olarak da 'hayâli' ve tabii ki 'acı gerçekli' bir film..
Bir rock konserinde, sahnedeki müzisyenden ve salonu dolduran genç seyirciden, klasik müzik icracısı ve de seyircisi ciddiyeti ya da sakinliği bekleyen yetkililerin zorla yarattığı, heyecanı düşük siyah-beyaz görüntüler; aynı gençlerin, sınır tanımayan, zapt edilemeyen hayâl dünyalarında, çılgınca coşkular ve rengârenk patlamalarla yaşanacaktır..
Tabii ki ne rejim ne de polis, bunun farkında olacaktır..
Plâktan, gitara, amfiye her türlü materyali elde etme güçlüğüne bakarsak eğer, bizim 60'lı ve 70'li yıllarımızı andıran o dönemde her şeye karışan Sosyalist devletin, bu gençlere yönelik 'kontrollü' desteğine karşın; bizim -hâzâ- Kapitalist devletimizin ve muhafazakâr milletimizin -uzun saçlı gençleri döverek traş etmek dışında- olaya tamamen ilgisiz kalmasını, genç ve de yaşlı tüm insanlarımızın 'ebedi talihsizliği' kapsamına dahil edebiliriz..
O değil de, ilginç bir ayrıntı olarak; o sıralarda giderek yükselen bir müzik türü olan Disko ile Rock müziği arasında gerçekleşen, bizim buralarda daha da sert yaşandığını bildiğim o 'fanatik savaş'a kısaca da olsa değinilmesi, özümde mütebessim hisler oluşturdu..
Bu arada, içinden geldiği gibi yaşanan, yalandan, sırdan tamamen arınmış bir aşkın da var olabileceğini şaşırarak gözlemleriz, kendi içimizde yeniden değerlendiririz, yargılarız; biraz zorlansak da -biraz mı!?- pekala mümkün olabileceğini düşünürüz..
Ve son tahlilde insanın, aşk ve sevgili hususunda ne kadar hassas, ne kadar umarsızca kalakalıp, perişan bir vaziyete düşeceğine -bir kez daha- ibretle tanıklık ederiz..
Dönem ve kahramanları özelinde 'belgesel' işlevi de olan Leto; özgürlüğün en hayallerde yaşananına, en 'idealist' arkadaşlığın sıcaklığına, aşkın en hakiki en masum hâline, ve Rock musikisinin bir nevi müritleri olan o güzelim çocuklara dair, lirik bir şiir..
Leto / Yaz
Yönetmen: Kirill Serebrennikov
Senaryo: Mikhail Idov, Lili Idova, Ivan Kapitonov, Natalya Naumenko
Oyuncular: Teo Yoo, Roman Bilyk, Irina Starshenbaum
Yapım: Ilya Stewart, Murad Osmann, Mikhail Finogenov
Ülke: Rusya, Fransa
8 /10
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