9.11.2018
'Leto / Yaz' 23 Kasım'da vizyonda!
Genç müzisyen Viktor, Sovyet müzik tarihinin en popüler gruplarından Kino'yu kurmanın arifesindedir.
Iggy Pop, Talking Heads, Lou Reed, Led Zeppelin, David Bowie’nin ülkede elden ele dolaşan kaçak plakları, rock’n’roll ve blues kültürünün yaygınlaştığının, “Perestroyka”nın yaklaştığının habercisidir.
Viktor’un yolu, ülkenin en iyi şarkı yazarlarından, Zoopark grubunun lideri Mike Naumenko ile kesişir.
Mike, güzel eşi Natacha ve Victor arasında, şüpheyle dolu bir devrin en umutsuz günlerinde, müzikle yoğrulmuş ve dönemin ruhunu iliklerimize kadar hissettiren bir aşk üçgeni doğacaktır.
Rusya’da ev hapsinde tutulan yönetmen Kirill Serebrennikov’un son filmi Leto / Yaz, The Guardian’ın belirttiği gibi “geçmişe yazılan baştan çıkarıcı bir aşk mektubu”.
Daha önce “(M)uchenik (The Student)”, “Izmena (Betrayal)” ve “Yurev Den (Yuri’s Day)” filmleriyle büyük festivallerde prestijli ödüller toplayan ve övgü alan Kirill Serebrennikov imzalı Leto / Yaz, 23 Kasım’da seyirciyle buluşacak.
Yönetmen: Kirill Serebrennikov
Senaryo: Mikhail Idov, Lily Idova, Kirill Serebrennikov
Oyuncular: Teo Yoo, Roman Bilyk, Irina Starshenbaum
Yapımcı: Ilya Stewart, Murad Osmann, Mikhail Finogenov
Görüntü Yönetmeni: Vladislav Opelyants
Kurgu: Yuriy Karikh
Müzik: Roman Bilyk
Yapım Yılı: 2018
Ülke: Rusya, Fransa
Süre: 126 dk.
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