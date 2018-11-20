20.11.2018
'Milyon Dolarlık Afiş' desteğinizi bekliyor!
Bu sefer afişlerin gizli kalmış dünyasında bir yolculuğa çıkıyorlar.
Bu yolculukta Türkiye’deki Milyon Dolarlık Afiş'in peşinde olacaklar.
Projenin tanıtım videosu yayınlandı!
2019 senesi içerisinde tamamlanması hedeflenen projeye desteğinizi vermeye hazır mısınız?
“Altın Fırçalı Adam” belgeselinin bütçesini tamamen kendi imkanlarıyla karşılayan ikili, bu projede de “bağımsız” kalabilmek için maddi desteklerinizi bekliyor.
Bunun için yapmanız gereken aşağıdaki Indiegogo fon sayfası adresini ziyaret edip, size uygun destek paketini seçmeniz.
Projeye yapılacak olan tüm destekler bizler için çok değerlidir.
Indiegogo sayfasını ziyaret etmek için TIKLAYINIZ.
Bağışınıza istinaden ileride adınızın kullanılmasını/açıklanmasını (tutar gizli kalmak kaydıyla) onaylıyorsanız gönderisi sırasında “Açıklama” alanına adınızı ve soyadınızı yazmanız yeterli olacaktır.
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