27.11.2018
NOT Trio ile avangart caz’a devam: Swamped
NOT Trio’yu beş yıl sonra yeniden bir araya getiren ve bu kez kompozisyonların ağırlıkta olduğu albüm, üç usta müzisyenin müzik birlikteliklerindeki dinleme, zamanlama, iletişim ve özenli dışavurumlarını deneysel ve akışkan bir formda bestelere dönüştürüyor.
2013’te yayınladıkları ve tamamı doğaçlamalardan oluşan ilk albümleri Injured ile caz dünyasında büyük heyecan yaratan avangart caz grubu NOT Trio’nun ikinci albümü Swamped, geçtiğimiz hafta yayınlandı.
Virtüözlüklerinin yanı sıra üçü de besteci kimlikleriyle de tanınan McGowan, Büyükberber ve Tüzün’den oluşan NOT Trio, müzikseverlerin karşısına bu kez, kompozisyonların ağırlıkta olduğu deneysel ve akışkan bir formla çıkıyor.
“Swamped”ın ‘bataklığa saplanmak’, ‘su basması’ anlamlarının yanı sıra, ‘üzerimize yığılan şeylerin altında boğulmak’, ‘ezilmek’ ve ‘bunalmak’ anlamlarını da taşıdığını belirten grup üyeleri, bu son beş yıl içinde biriktirdikleri her deneyimin albüme doğrudan yansıdığını söylüyorlar: “İlk albüm sadece doğaçlamalardan oluşuyordu, ‘Swamped’ta ise ağırlığı kompozisyonlar oluşturdu. Özel bir birlikteliğin dinleme, zamanlama, iletişim ve dışavurumda duyulur hale gelmesi NOT Trio’nun ‘sesini’ vücuda getirdi.”
Harry Sparnaay’e adandı
Albümü geçtiğimiz yıl sonunda kaybettiğimiz, dünyaca ünlü bas klarnet ustası ve günümüz klasik müziğinin öncü gruplarından Het Trio’nun kurucusu Harry Sparnaay’e adadıklarını da söyleyen Oğuz Büyükberber, “Öğrencisi olmaktan gurur duyuyorum. Bugüne gelmemde çok büyük katkıları olan birisiydi. Albümün tamamlanmış versiyonunu dinleyemedi ama başından beri sürecimizi izledi. Bu küçük grubun geniş ses paletine kontrbas flüt ve kontrbas klarneti ekleyişimizden çok etkilendiğini söylemişti. Albümü O’na adamak, hepimiz adına bir teşekkür sayılabilir” diyor.
‘Swamped’ı dinlemek ve indirmek için:
NOT Trio Spotify
NOT Trio iTunes
1 Barefoot Gen*
Oğuz Büyükberber
2 Nephology
Ned McGowan
3 Dashed Lines**
Oğuz Büyükberber
4 Up to the Neck
Ned McGowan, Oğuz Büyükberber, Tolga Tüzün
5 Hard at It
Ned McGowan, Oğuz Büyükberber, Tolga Tüzün
6 Stone Bridges
Tolga Tüzün
7 Barefoot Gen II
Oğuz Büyükberber
8 Squelch Beast
Ned McGowan
9 Nephology II
Ned McGowan
Ned McGowan: Pikolo, Flüt ve Kontrabas Flüt
Oğuz Büyükberber: Eb, Bb, Bas ve Kontrbas Klarnet
Tolga Tüzün: Piyano
* Bu iki beste, Hiroshima Gazisi Keiji Nakazawa tarafından yazılıp çizilmiş otobiyografik resimli roman “Barefoot Gen" baz alınarak Oğuz Büyükberber tarafından Dresdner Sinfoniker için sipariş üzerine bestelenmiş çok bölümlü bir orkestra eserinin iki bölümü üzerine kurulmuştur.
** Dashed Lines (Kesikli çizgiler): Sadece tek bir kuralın belirleyici olduğu bir eserde icracıların serbestlik ve kısıtlanmışlıklarını gözlemeyi amaçlar.
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