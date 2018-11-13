13.11.2018
'Prenses ve Ejderha' 16 Kasım’da vizyonda!
Ejderhalar, renkli yaratıklar ve cücelerle dolu bu dünyada maceralar yaşamaya başlayan Barbara, orada karşılaştığı kişilerden, yaşadıkları şatoda o daha çocukken ortadan kaybolan annesine ulaşabileceği sihirli bir ayna olduğunu öğrenir.
Sihirli aynaya ulaşmak için Harikalar Diyarı’nda tanıştığı arkadaşı Dragoşa isimli ejderhayla eve geri dönen Barbara, annesini bulabilmek için son bir maceraya çıkacaktır.
Maşa ile Koca Ayı’nın yönetmeninin yeni filmi The Princess and the Dragon / Prenses ve Ejderha, 16 Kasım’da sinemalarda!
Kız ve erkek çocukların keyifle izleyeceği film, 3D seçeneğiyle, Türkçe dublajlı olarak seyirciyle buluşacak.
Yönetmen: Marina Nefedova
Senaryo: Vasiliy Rovenskiy
Tür: Animasyon, Üç Boyutlu
Seslendirenler: Selay Taşdöğen, Ali Hekimoğlu, Ahmet Taşar, Sinan Divrik, Arda Kayalar, Mehmet Zorlu, Erden Tunatekin, Adem Adıgüzel, Murat Değirmenci, Emin Yaraç, Aziz Güngör, Burçin Artut
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