Şampiyon'un afiş ve fragmanı yayınlandı!

Film, efsane yarış atı Bold Pilot’ı ve onun bir araya getirdiği jokey Halis Karataş ve Begüm Atman arasındaki ölümsüz aşkın gerçek hikayesini beyaz perdeye taşıyor.
Ünlü jokey Halis Karataş’ı Ekin Koç, Begüm Atman’ı Farah Zeynep Abdullah, Türkiye Jokey Kulübü eski başkanlarından Özdemir Atman’ı ise Fikret Kuşkan’ın canlandırdığı Şampiyon filminin fragman süresi, Bold Pilot’ın hâlâ kırılamayan 2:26:22‘lik Gazi Koşusu rekoruna gönderme yapıyor.
Ekin Koç ve Farah Zeynep Abdullah’ın ünlü yarış atı Bold Pilot’la birlikte yer aldıkları afiş ve çarpıcı fragman, izleyiciler arasında hem büyük beğeni topladı hem de merak uyandırdı.
Efsane yarış atı Bold Pilot, rekortmen jokey Halis Karataş ve destansı bir aşkın gerçek hikayesi Şampiyon, 7 Aralık’ta vizyonda.
İKİSİ BİR YOLA ÇIKTILAR, KİMSENİN HESAP EDEMEDİĞİ ŞEYLER OLDU!
Şampiyon yarış atı Bold Pilot, jokeyi Halis Karataş, sahibi Özdemir Atman ve Bold Pilot’ın en sevdiği insan Begüm Atman’ın gerçek yaşamından yola çıkılarak yazılmış sevgi, umut ve yaşam dolu bir hikaye “Şampiyon”.
Sivas’ın bir köyünden, İstanbul’a iyi bir jokey olmak için gelen Halis Karataş’ın bu hayalini gerçekleştirme serüveni, Bold Pilot’la tanışmasıyla başlar. Ama bu yolculuğun sonunda ortaya çıkan tablo, Halis’in beklentisinin çok üstündedir: ikisi de efsane olmuşlardır.
Yola, ikisinin de çok sevdiği birini, Begüm’ü, hayata bağlamak amacıyla çıkarlar; ama beklemedikleri bir şey olur: Koca bir topluma umut olurlar.
1990’ların ortaları. Türkiye’nin siyasal kararsızlık, enflasyon ve umutsuzlukla bunaldığı yıllar. Umutların neredeyse tükendiği o yıllarda halk katıldığı tüm yarışları en sondan gelerek kazanmayı başaran bu ata ve jokeyine yürekten bağlanır. Çünkü o insanlar kendilerini yarışın son metrelerinde bu ikilinin bulunduğu yerde hissederler: En geride. Ama bu kazanmayacakları anlamına gelmez. Çünkü yarış bitiş çizgisinde bitmektedir ve o çizgiyi ilk geçen Bold Pilot ve üstündeki Halis Karataş’tır.
ŞAMPİYON
Yönetmen: Ahmet Katıksız
Senaristler: Ahmet Katıksız, Serkan Yörük
Oyuncular: Eki̇n Koç (Halis Karataş), Farah Zeynep Abdullah (Begüm Atman), Fi̇kret Kuşkan (Özdemir Atman), Si̇bel Taşçıoğlu (Meral Atman), Ali̇ Seçki̇ner Alıcı (Hasan Karataş), Serkan Ercan (Yaşar), Erdem Akakçe (Mümin Çılgın), Sekvan Serinkaya (Gülağa), Merve Altınkaya (Zeynep Atman), Meli̇s Sezen (Esra Atman), Senay Dede (Lale Atman), Mert Deni̇zmen (Tuncay Uşaklı), Oğuz Kara (Erdi Karataş)
Konuk Oyuncular: Nurhan Özenen (Dr. Neşe), Burak Tamdoğan (Dr. Hakan), Nalan Kuruçim (Meliha Karataş)
Yapım Şirketleri: Ay Yapım, Med Yapım
Yapımcılar: Kerem Çatay, Pelin Diştaş, Fatih Aksoy
İdari Yapımcı: Yamaç Okur
Müzik: Toygar Işıklı
Görüntü Yönetmeni: Serkan Güler
Yapım Tasarımı: Burak Yerlikaya
Kurgu: Aylin Zoi Tinel
Ses Tasarımı: Burak Topalakçı
Kostüm: Hilal Sezer
Vizyon Tarihi: 7 Aralık 2018
Dağıtım: CJ Entertainment Türkiye
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