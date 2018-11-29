Sibel’in afişi yayınlandı!

Kuşköy’de yaşayan ve ıslık diliyle konuşan 25 yaşındaki Sibel’in, ormanda bir yabancıyla karşılaşmasının ardından yaşadığı değişimi anlatan SİBEL, Çağla Zencirci ve Guillaume Giovanetti’nin üçüncü uzun metrajı.
Filmdeki performansıyla 25. Adana Film Festivali’nde ve 55. Ulusal Yarışma’da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Damla Sönmez’e, Emin Gürsoy, Erkan Kolçak Köstendil, Elit İşcan, Meral Çetinkaya ve Gülçin Kültür Şahin eşlik ediyor.
Damla Sönmez’in performansı ve canlandırdığı güçlü kadın karakteriyle dikkat çeken film şimdiden otuzdan fazla uluslararası festivalde gösterildi ve ödüller topladı.
Dünya prömiyerini yaptığı 71. Locarno Film Festivali’nde FIPRESCI Ödülü, Ekümenik Jüri Ödülü ve Genç Jüri Ödülü’nü kazanan SİBEL, Türkiye’deki izleyicilerle ilk defa 25. Adana Film Festivali’nde buluştu.
Festivalden En İyi Film, En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Emin Gürsoy) ödüllerini, İstanbul’da düzenlenen 55. Ulusal Yarışma’da ise En İyi Senaryo (Çağla Zencirci, Ramata Sy & Guillaume Giovanetti) ve En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazandı.
SİBEL Türkiye’deki festival yolculuğuna Başka Sinema Ayvalık Film Festivali ve 20. Eskişehir Uluslararası Film Festivali ile devam etti.
20. Eskişehir Uluslararası Film Festivali’nde Yılın Performansı ödülü Damla Sönmez’e verildi.
SİBEL, Dünya Festivallerini Geziyor
Daha önce çektikleri belgesel ve kısa filmler ile Berlinale, Locarno, Rotterdam, Tampere, İstanbul, FIDMarseille ve Clermont-Ferrand gibi önemli ve büyük festivallere katılan Çağla Zencirci ve Guillaume Giovanetti, Noor (2012) ve Ningen’in (2013) ardından çektikleri üçüncü uzun metrajları SİBEL ile hikâyelerini dünyanın dört bir yanına taşıyor.
SİBEL, Locarno’nun ardından Kuzey Amerika prömiyerini Toronto Film Festivali’nin Çağdaş Dünya Sineması bölümünde gerçekleştirdi. Festival yolculuğuna Leipzig (Almanya), Milano Vie del Cinema 2018 (İtalya) ve Haifa (İsrail) gibi festivallerle devam etti, Almanya prömiyerini yaptığı Hamburg Film Festivali’nde En İyi Avrupa Ortak Yapımı ödülünü kazandı. Dünya çapında izleyicinin büyük ilgisiyle karşılanan SİBEL, Danimarka’daki prestijli Kopenhag CPH:PIX ve Fransa’daki Montpellier Akdeniz Filmleri Festivali’nden Seyirci Ödülü’yle döndü. Fransa’da gerçekleştirilen Muret Film Festivali’nde ise En İyi Kadın Oyuncu ve Jüri Özel Ödülü’nü kazandı.
SİBEL, Asya sinemasının Oscarları sayılan 12. Asya Pasifik Film Ödülleri’ne ise En İyi Kadın Oyuncu dalında aday gösterildi.
Asya prömiyerini Güney Kore’deki Busan Film Festivali’nde, ABD prömiyerini ise Chicago Film Festivali’nde gerçekleştiren SİBEL; Braunschweig (Almanya), Rome Medfilm (İtalya), Amiens (Fransa), Kolkata (Hindistan), Fayence Montauroux (Fransa), Cannes Sinema Buluşmaları (Fransa), Tokyo FilmEx (Japonya) ve Brüksel Medfilm (Belçika) film festivallerinde yarıştı.
Auch (Fransa), Moulins (Fransa), Osnabrück (Almanya), Lübeck (Almanya), Selanik (Yunanistan), Stockholm (Isveç), Tübingen (Almanya), Arras (Fransa), Sarlat (Fransa) ve Muret (Fransa) film festivallerinde Avrupalı izleyicilerle buluşmaya devam eden SİBEL, Kasım ve Aralık aylarında da festival yolculuğuna devam ettikten sonra yakında Türkiye’de sinemalarda gösterime girecek.
Filmin Künyesi
Yönetmenler: Çağla Zencirci & Guillaume Giovanetti
Senaryo: Çağla Zencirci, Ramata Sy & Guillaume Giovanetti
Oyuncular: Damla Sönmez (Sibel), Emin Gürsoy (Emin), Erkan Kolçak Köstendil (Ali), Elit İşcan (Fatma), Meral Çetinkaya (Narin),Gülçin Kültür Şahin (Feride)
Yapımcılar: Marie Legrand, Rani Massalha, Michael Eckelt, Johannes Jancke, Marsel Kalvo, Nefes Polat, Christel Henon, Lilan Eche
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