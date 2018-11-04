'Suspiria' 9 Kasım’da vizyonda!

Call Me By Your Name ile En İyi Film dalında Oscar’a aday olan Luca Guadagnino, şimdi de 2018’in merakla beklenen filmlerinden, korku sinemasının klasiklerinden Suspiria uyarlamasıyla adından bahsettiriyor.
2018 Venedik Film Festivali’nde Altın Aslan için yarışan filmde Grinin Elli Tonu serisi ile tanıdığımız Dakota Johnson ve Oscar ödüllü oyuncu Tilda Swinton yer alıyor.
Dünyaca ünlü bir dans akademisine kabul edilmenin mutluluğunu yaşayan Susie (Dakota Johnson) akademinin sanat yönetmeni Madam Blanc’ın (Tilda Swinton) gözetimi altında dans eğitimine devam etmektedir.
Kısa bir süre içerisinde art arda yaşanan esrarengiz kaybolmalar ve kanlı cinayetlerle beraber Susie, akademinin saklı bir geçmişi ve karanlık bir sırrı olduğunu anlar.
Bu ölümlerin ardında sapık bir katil mi, yoksa doğaüstü güçler mi vardır?
Daha da önemlisi, sıra Susie’ye mi gelmiştir?
Suspiria, 9 Kasım’da sinemalarda..
Bunları Biliyor Muydunuz?
· Dakota Johnson, filmin çekimleri için 2 yıl bale ve dans eğitimi aldı.
· Filmin çekimleri için yönetmen, 1921 yılında inşa edilen İtalya Varese şehrindeki Grand Hotel Campo dei Fiori'yi seçti.
· Dakota Johnson, bu “dağ başında terk edilmiş bir otel” olarak tarif ettiği yerden ve özellikle dans sahnelerinden o kadar çok etkilendi ki, çekimler bitince terapiye başladı.
· Tilda Swinton, 2 karakteri birden canlandırıyor. Dr. Josef Klemperer adlı yaşlı adam, künyede Lutz Ebersdorf olarak yazılsa da aslında Swinton’ın ta kendisi!
· Filmin müziklerini Radiohead grubunun solisti Thom Yorke besteledi. Film için hazırlanan bu özel albüm, müzisyenin ilk sinema deneyimi.
· Quentin Tarantino, Suspiria’yı izledikten sonra ağlayarak filmin yönetmeni Luca Guadagninio’ya sarıldı.
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