Vaftiz babası Drosselmeyer’in (Morgan Freeman) yıllık tatil partisinde kendisine verilen altın bir iplik onu, istenen anahtara yönlendirir, anahtar tuhaf ve gizemli bir paralel dünyada hızla kaybolur.
Clara orada Phillip (Jayden Fowora-Knight) adlı bir askere, bir fare çetesine ve üç diyarı yöneten hükümdarlara rastlar: Kar Taneleri Diyarı, Çiçekler Diyarı ve Tatlılar Diyarı.
Clara ve Phillip, Clara'nın anahtarını ele geçirmek ve düzensiz dünyaya yeniden ahenk getirmek için zalim Anne Ginger'ın (Helen Mirren) evi olan uğursuz Dördüncü Diyar’a meydan okumak zorundadır.
Şekerleme Perisi rolünde Keira Knightley'nin oynadığı ve Misty Copeland'in özel bir performans sergilediği, Disney’in yeni tatil filmi The Nutcracker and the Four Realms / Fındıkkıran ve Dört Diyar, Lasse Hallström tarafından yönetiliyor ve E.T.A. Hoffmann’ın klasik masalından esinleniyor.
Film, 2 Kasım 2018'de sinemalarda gösterime girdi.
Fındıkkıran ve Fare Kral
E.T.A. Hoffmann Fındıkkıran ve Fare Kral'ı 1816 yılında kaleme aldı.
Alexandre Dumas Père’in sonraki uyarlaması, Fındıkkıran'ın besteleri Tchaikovsky tarafından yapıldı ve ortaya çıkan bale, Rus İmparatorluk Tiyatroları yönetmeni tarafından 1891 yılında sahnelendi.
1892 yılında Noel'den bir hafta önce prömiyeri yapılan Noel Arifesinde geçen peri masalı bale, bütün dünyada tatil geleneği haline geldi.
New York Balesi, George Balanchine’ın “Fındıkkıran” eserini ilk kez 1954 yılında sahneye koymuştu.
Yönetmen: Lasse Hallström
Senaryo: Ashleigh Powell ve Simon Beaufoy
Oyuncular: Keira Knightley, Mackenzie Foy, Eugenio Derbez, Matthew Macfadyen, Richard E. Grant, Sergei Polunin, Jayden Fowora-Knight, Omid Djalili, Jack Whitehall, Meera Syal, Ellie Bamber, Misty Copeland, Helen Mirren ve Morgan Freeman
Yapımcılar: Mark Gordon, Larry Franco
Baş yapımcılar: Sara Smith, Lindy Goldstein
Filmin mmknmrtb notu: 6 /10
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