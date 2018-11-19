7’si üst üste olmak kaydıyla müzik listelerini altüst eden tam 11 “Number 1” şarkı..
200 milyonun üzerinde albüm satışı..
The Bodyguard filmi..
Mariah Carey’den Beyoncé’ye, nesilleri etkileyen, çalkantılı evliliği ile gündemden hiç düşmeyen bir isim..
Whitney Houston’ın müzik dünyasının zirvesine çıkışı ve oradan yavaş yavaş ve birçok şey kaybederek inişinin, daha önce hiç anlatılmamış hikâyesi Whitney..
Oscar® ödüllü yönetmen Kevin Macdonald’ın gözünden."
Bir zamanların müzik dünyasını, hem yeteneği hem de çalkantılı özel yaşantısıyla sarsan 'olağanüstü ses' Whitney Houston'ın
-işçiliği titizlikle kotarılmış, kapsamı derin ve geniş tutulmuş- biyografik belgeseli..
Ailesi sebebiyle, müziğin ve şarkıcılığın tam ortasında doğan, genleriyle gelen yeteneğini yoğun çalışmalarla destekleyen; çocukluğundan itibaren uğradığı, yakın çevre ve cinsel istismar kaynaklı psikolojik travmalara, kendi hatalarını, yanlış tercihlerini ve de -en kötüsü- uyuşturucu bağımlılığını da ekleyerek büyüyen Whitney'ın, ihtişamla yükseldiği görkemli zirveden, yalnızlığı dahi derinden hissettiği bir çöküşe doğru ivmelenen, trajik bir yaşam öyküsü..
O değil de, yine vokalist olan annesinden sonra Whitney'nın da şarkıcılığının temelinde ve gelişiminde en önemli unsur olan, Gospel denilen kilise müziğini gözönüne alırsak -özellikle de cemaatini zenci dostlarımızın oluşturduğu- ABD kiliselerinin, bir nevi konservatuar işlevi gördüğünü söylemek, iddialı bir tez olmasa gerek..
Yönetmen: Kevin Macdonald
Oyuncular: Whitney Houston, Bobbi Kristina Brown, Bobby Brown
Ülke: Birleşik Krallık, A.B.D.
Dağıtım: Başka Sinema Dağıtım
Yapım: Jonathan Chinn, Simon Chinn
İthalat: Bir Film
7 /10
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