22.11.2018
Yücel’in Çiçekleri
Yönetmenliği ve senaryosu Cengiz Özkarabekir'e ait olan, Cumhuriyet devrimlerinin eğitim alanındaki en önemli uygulamalarından Köy Enstitülerini beyaz perdeye taşıyan 'Yücel'in Çiçekleri' belgeselinde İsmail Hakkı Tonguç'u canlandıran ve Hasan Ali Yücel’in hayatından kesitleri seslendiren Muhammet Uzuner, yer aldığı belgesel hakkında şunları söyledi:
“Köy Enstitüleri bu topraklarda görülmüş en iyi eğitim modeli bana göre. Gereğince yaygınlaşmadan kapatılan bu oluşumu konu alan belgeselde İsmail Hakkı Tonguç’u oynamaktan ve belgeseli Tonguç’un ağzından anlatmaktan büyük mutluluk duydum. Başta yönetmen Cengiz Özkarabekir olmak üzere emeği geçen herkese içtenlikle teşekkür ederim.”
Müziklerini Moğollar'ın efsanevi ismi Cahit Berkay ile Altuğ Öncü'nün yaptığı belgeselde, Atatürk'ü Mahir Günşiray, İsmail Hakkı Tonguç'u Muhammet Uzuner, Hasan Ali Yücel'in çocukluğunu Ege Şenoğul, gençliğini Kutay Şahin, yetişkin dönemini ise Mehmet Tokat canlandırırken, belgeselde ayrıca Defne Yalnız da rol aldı.
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