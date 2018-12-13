13.12.2018
1984 (Büyük Gözaltı)
Psikanalist ve sosyolog Erich Fromm edebiyat tarihinin en önemli distopya romanlarından biri olan “1984”ü, “Bir ruh halinin dile getirilmesinin yanında bir uyarı niteliğindedir.” diye anlatır.
Fromm’a göre, hâlâ umudu olan ve toplumu uyarmak, uyandırmak isteyen George Orwell’in kült romanı, “bu umudun ancak, bugün tüm insanların karşı karşıya oldukları tehlikenin, bireyselliği, aşkı, eleştirel düşünceyi tümden yitireceği gibi bunun ayırdına bile varamayacak bir otomatlar toplumu olup çıkma tehlikesinin farkına vararak kavranabileceğini öğretir.”
Orwell’in distopyasını ve buna rağmen sahip olduğu umudu tiyatro izleyicisiyle buluşturmaya hazırlanan 1984 (Büyük Gözaltı) oyunu, romanda sergilenen ve adeta bir “büyük gözaltı” olan toplum düzenini sahneye taşıyacak.
Perdeci Oyuncuları ve AYSA Prodüksiyon Tiyatrosu tarafından sahneye konan 1984 (Büyük Gözaltı)'da Rutkay Aziz, Taner Barlas, Ekin Aksu, Özcan Alpar, Levent Yılmaz, Aytaç Öztuna, Hüseyin Uçurtma ve Hüseyin Demir birlikte rol alıyor.
Oyundaki videoda yer alan oyuncular ise Ali Gül, Ezgi Erdilek, Aykut İşpir, Gülşah Kıray Barlas, Bekir Akbaş ve Özgür Can Akbaş.
Dekor ve kostüm tasarımını Metin Deniz’in, müziklerini Cahit Berkay’ın, ışık tasarımını Mahmut Özdemir’in hazırladığı oyunun reji asistanlığını ise Andaç Sayın üstleniyor.
İki perdelik 1984 (Büyük Gözaltı), 20 Aralık 2018 Perşembe akşamı MOİ Sahne’de, 21 Aralık 2018 Cuma akşamı ise Kozyatağı Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.
Başlama saati 20.30 olan oyunların biletleri, Biletix’ten ve salonların gişelerinden temin edilebilir.
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