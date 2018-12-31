31.12.2018

2018 'numan' Ödülleri :: Yılın 'En İyi' Filmleri


Ve işte koca bir yıl daha geçti; ki, mümkünmertebe mütevelli heyeti olarak yine karşınızdayız..

Kurucu babamız Numan Serteli başkanlığında toplanan heyetimiz, bütün bir yıl boyunca hiçbir masraftan kaçınmadan, izleyip tartışarak ve yazarak değerlendirdiği -2018 yılı içinde ve sinemalarda 'normal' gösterime giren- filmler hakkında, nihai bir sonuca varmış bulunmaktadır..

Bildiğiniz üzre heyetimizin amacı, bir yığın yerli-yabancı film içinde en iyi ve en kötüleri tek tek seçerek, siz değerli okuyucularımızın görüşüne sunmaktır..

Öte yandan, her zamanki 'acı gerçek' maalesef yine işin içine girecek; hem listelerin belirli sayıda film içeriyor olması, hem de filmlerin 'yeterince iyi' ya da 'yeterince kötü' olamamaları veyahut 'vasat' düzeyde kalmaları yüzünden, çok sayıda yapımın adını ne yazık ki burada göremeyeceğiz..

Kurucu Baba  (Temsili)
Ee.. Hassas insan ve büyük sevi adamı -aynı zamanda kurucu babamızın büyük büyük dedesi- Aşık Serteli, şöyle bir beyitle, yüz yıllar öncesinden boşuna seslenmemiştir:

Ey azizim kış geldi üşürsün aman açma başı götü
Bahsedilmek istersen eğer ya çok iyi ol, ya çok kötü.

Geçen yıl mütevelli heyeti olarak aldığımız karara göre; yıllar önce çekilmiş, ülkemizde gösterime girmiş ya da girememiş bazı filmlerin yeniden gösterilmesi durumunda, bu yapımları listelerimizin dışında tuttuğumuzu hatırlatmak isteriz.. 

Listelerdeki film sayısı yine aynı olacak; yerli-yabancı karışık olmak üzere "En İyi 35 Film" ile "En İyi 10 Yerli Film" listelerini bugün; "En Kötü 10 Ecnebi Film"  ile "En Kötü 10 Yerli Film" 'kara liste'lerini de yarın yayınlayacağız..

Bu sonuçların hepimiz için hayırlara vesile olmasını diler; siz dünya tatlısı okurlarımızın, güzeller güzeli bir yeni yıl idrak etmelerini en kalbi duygularla istirham ederiz..




..and the numan goes to..

                           2018'in En İyi 35 Filmi



Ahlat Ağacı


1)  Ahlat Ağacı   (Nuri Bilge Ceylan)  


2)  Isle of Dogs   (Wes Anderson)   


3)  Roma   (Alfonso Cuarón)   


4)  Three Billboards Outside Ebbing, Missouri   (Martin McDonagh) 


5)  Leto   (Kirill Serebrennikov)  




Isle of Dogs


6)  Nelyubov   (Andrey Zvyagintsev)  


7)  Spider-Man: Into the Spider-Verse   (Peter Ramsey, Rodney Rothman, Bob Persichetti)   


8)  Widows   (Steve McQueen)    


9)  The Florida Project   (Sean Baker)  


10)  You Were Never Really Here   (Lynne Ramsay)  




Roma


11)  Call Me by Your Name   (Luca Guadagnino)   


12)  Visages villages   (Agnès Varda, Jr.)    


13)  Den skyldige   (Gustav Möller)   


14)  Daha   (Onur Saylak)   


15)  Searching   (Aneesh Chaganty)  




Three Billboards Outside Ebbing, Missouri


16)  Climax   (Gaspar Noé)   


17)  The Man Who Killed Don Quixote  (Terry Gilliam)  


18)  Kelebekler   (Tolga Karaçelik)   


19)  The Legend of the Ugly King   (Hüseyin Tabak)   


20)  Phantom Thread   (Paul Thomas Anderson)     



Leto


21)  The Breadwinner   (Nora Twomey)   


22)  Bad Times at the El Royale   (Drew Goddard)   


23)  Taksim Hold'em    (Michael Önder)    


24)  Mudbound   (Dee Rees)   


25)  I, Tonya   (Craig Gillespie)  




Nelyubov


26)  Foxtrot   (Samuel Maoz)  


27)  Upgrade   (Leigh Whannell)   


28)  Green Book   (Peter Farrelly)   


29)  L'insulte   (Ziad Doueiri)  


30)  Coco   (Lee Unkrich, Adrian Molina)  




Spider-Man: Into the Spider-Verse


31)  A Prayer Before Dawn   (Jean-Stéphane Sauvaire)  


32)  Deadpool 2    (David Leitch)   


33)  The Post    (Steven Spielberg)   


34)  The Miseducation of Cameron Post   (Desiree Akhavan)    

35)  Museo    (Alonso Ruizpalacios) 




Widows



                            2018 Yılı En İyi 10 Yerli Film



Ahlat Ağacı


1)  Ahlat Ağacı   (Nuri Bilge Ceylan)


2)  Daha   (Onur Saylak)


3)  Kelebekler   (Tolga Karaçelik) 


4)  Taksim Hold'em    (Michael Önder) 


5)  Kar   (Emre Erdoğdu) 




Daha


6)  Arif v 216    (Kıvanç Baruönü)   


7)  Kaybedenler Kulübü Yolda    (Mehmet Ada Öztekin) 


8)  Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok   (Onur Ünlü) 


9)  Son Çıkış   (Ramin Matin) 


10)  Yol Kenarı   (Tayfun Pirselimoğlu) 




Kelebekler

(Yarın: 2018'in En Kötü Filmleri)



Hiç yorum yok:

Yorum Gönder