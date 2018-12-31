2018 'numan' Ödülleri :: Yılın 'En İyi' Filmleri

Ve işte koca bir yıl daha geçti; ki, mümkünmertebe mütevelli heyeti
olarak yine karşınızdayız..
Kurucu babamız Numan Serteli
başkanlığında toplanan heyetimiz, bütün bir yıl boyunca hiçbir masraftan kaçınmadan, izleyip tartışarak ve yazarak değerlendirdiği -2018 yılı içinde ve sinemalarda 'normal' gösterime giren- filmler hakkında, nihai bir sonuca varmış bulunmaktadır..
Bildiğiniz üzre heyetimizin amacı, bir yığın yerli-yabancı film içinde en iyi ve en kötüleri tek tek seçerek, siz değerli okuyucularımızın görüşüne sunmaktır..
Öte yandan, her zamanki 'acı gerçek' maalesef yine işin içine girecek; hem listelerin belirli sayıda film içeriyor olması, hem de filmlerin 'yeterince iyi' ya da 'yeterince kötü' olamamaları veyahut 'vasat' düzeyde kalmaları yüzünden, çok sayıda yapımın adını ne yazık ki burada göremeyeceğiz..
|Kurucu Baba (Temsili)
Ee.. Hassas insan ve büyük sevi adamı -aynı zamanda kurucu babamızın büyük büyük dedesi- Aşık Serteli
, şöyle bir beyitle, yüz yıllar öncesinden boşuna seslenmemiştir:
Ey azizim kış geldi üşürsün aman açma başı götü
Bahsedilmek istersen eğer ya çok iyi ol, ya çok kötü.
Geçen yıl mütevelli heyeti olarak aldığımız karara göre; yıllar önce çekilmiş, ülkemizde gösterime girmiş ya da girememiş bazı filmlerin yeniden gösterilmesi durumunda, bu yapımları listelerimizin dışında tuttuğumuzu hatırlatmak isteriz..
Listelerdeki film sayısı yine aynı olacak; yerli-yabancı karışık olmak üzere "En İyi 35 Film" ile "En İyi 10 Yerli Film" listelerini bugün; "En Kötü 10 Ecnebi Film" ile "En Kötü 10 Yerli Film" 'kara liste'lerini de yarın yayınlayacağız..
Bu sonuçların hepimiz için hayırlara vesile olmasını diler; siz dünya tatlısı okurlarımızın, güzeller güzeli bir yeni yıl idrak etmelerini en kalbi duygularla istirham ederiz..
..and the numan goes to..
2018'in En İyi 35 Filmi
|Ahlat Ağacı
1) Ahlat Ağacı (Nuri Bilge Ceylan)
3) Roma (Alfonso Cuarón)
5) Leto (Kirill Serebrennikov)
|Isle of Dogs
6) Nelyubov (Andrey Zvyagintsev)
8) Widows (Steve McQueen)
|Roma
14) Daha (Onur Saylak)
15) Searching (Aneesh Chaganty)
|Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
16) Climax (Gaspar Noé)
18) Kelebekler (Tolga Karaçelik)
|Leto
25) I, Tonya (Craig Gillespie)
|Nelyubov
26) Foxtrot (Samuel Maoz)
27) Upgrade (Leigh Whannell)
28) Green Book (Peter Farrelly)
29) L'insulte (Ziad Doueiri)
30) Coco (Lee Unkrich, Adrian Molina)
|Spider-Man: Into the Spider-Verse
33) The Post (Steven Spielberg)
35) Museo (Alonso Ruizpalacios)
|Widows
2018 Yılı En İyi 10 Yerli Film
|Ahlat Ağacı
1) Ahlat Ağacı (Nuri Bilge Ceylan)
2) Daha (Onur Saylak)
3) Kelebekler (Tolga Karaçelik)
5) Kar (Emre Erdoğdu)
|Daha
10) Yol Kenarı (Tayfun Pirselimoğlu)
(Yarın: 2018'in En Kötü Filmleri)
|Kelebekler
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