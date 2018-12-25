25.12.2018
Anthony Cragg belgeseli : Dünyadan Parçalar
Anthony Cragg: İnsan Doğası sergisi kapsamında Ralph Goertz’in yönetmenliğini üstlendiği Anthony Cragg: Dünyadan Parçalar adlı belgeseli gösteriyor.
Cragg’in Almanya’nın Wuppertal kentinde yer alan stüdyosunda geçen belgesel, sanatçının buradaki üretimine odaklanıyor.
Organik ve inorganik malzemelerin heykellere dönüşme süreçleri, yapıtların üretim aşamalarını farklı tekniklerle yürüten aktörlerle bir arada yansıtılıyor.
Sanatçı, düşünce dünyasına ek olarak sanata dair yaklaşımlarını stüdyosundaki farklı mekânlarda aktarıyor.
Anthony Cragg: Belgesel gösterimi
“İnsan Doğası” Sergi Etkinliği
İstanbul Modern Sinema
27 Aralık 2018 ve 3 Ocak 2019, 17.00
Gösterim ücretsizdir.
Anthony Cragg: Dünyadan Parçalar
Almanya | Video 39’09’’, 2016 | Renkli, Sesli | HDD
Yönetmen: Ralph Goertz
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