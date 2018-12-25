25.12.2018

Anthony Cragg belgeseli : Dünyadan Parçalar


İstanbul Modern, Anthony Cragg: İnsan Doğası sergisi kapsamında Ralph Goertz’in yönetmenliğini üstlendiği Anthony Cragg: Dünyadan Parçalar adlı belgeseli gösteriyor.

Cragg’in Almanya’nın Wuppertal kentinde yer alan stüdyosunda geçen belgesel, sanatçının buradaki üretimine odaklanıyor.

Organik ve inorganik malzemelerin heykellere dönüşme süreçleri, yapıtların üretim aşamalarını farklı tekniklerle yürüten aktörlerle bir arada yansıtılıyor.

Sanatçı, düşünce dünyasına ek olarak sanata dair yaklaşımlarını stüdyosundaki farklı mekânlarda aktarıyor.

Anthony Cragg: Belgesel gösterimi

“İnsan Doğası” Sergi Etkinliği




İstanbul Modern Sinema

27 Aralık 2018 ve 3 Ocak 2019, 17.00

Gösterim ücretsizdir.

Anthony Cragg: Dünyadan Parçalar

Almanya | Video 39’09’’, 2016 | Renkli, Sesli | HDD

Yönetmen: Ralph Goertz



Hiç yorum yok:

Yorum Gönder