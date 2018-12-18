18.12.2018
'Aquaman' 28 Aralık'ta vizyonda!
Kahramanımız bu yolculukta gerçekten kim olduğu gerçeğiyle yüzleşmekle kalmayıp, olmak için doğduğu kimliğe, kral mertebesine layık olup olmadığını da keşfedecektir.
Aksiyon yüklü bu macera, başrolünde Jason Momoa’yla, okyanusların engin ve nefes kesici sualtı güzelliklerini gözler önüne serecek.
Başrollerde Momoa’ya eşlik eden isimler ve canlandırdıkları roller şöyle sıralanabilir: Yolculuğu sırasında Aquaman’in müttefiki olan çetin savaşçı Mera rolünde Amber Heard; Atlantis tahtının danışmanı Vulko rolünde Oscar adayı Willem Dafoe (“The Florida Project”); Atlantis’in mevcut kralı Orm rolünde Patrick Wilson; Atlantis kabilesi Xebel’in kralı Nereus rolünde Dolph Lundgren; intikam peşindeki Black Manta rolünde II. Yahya Abdul-Mateen; ve Arthur’ın annesi Atlanna rolünde Oscar ödüllü Nicole Kidman (“The Hours”).
Filmde, ayrıca, Ludi Lin Atlantisli komando Yüzbaşı Murk rolünde ve Temuera Morrison da Arthur’ın babası Tom Curry rolünde yer alıyor.
Wan’ın yönettiği filmin senaryosu David Leslie Johnson-McGoldrick ve Will Beall’ın, hikayesi ise Geoff Johns, James Wan ve Will Beall’ın imzasını taşıyor.
Filmdeki karakterler Paul Norris ve Mort Weisinger’ın DC için yarattığı karakterlere dayanıyor.
“Aquaman”in yapımcılığını Peter Safran ve Rob Cowan; yönetici yapımcılığını ise Deborah Snyder, Zack Snyder, Jon Berg, Geoff Johns ve Walter Hamada üstlendi.
Wan’ın kamera arkası ekibi yönetmenin sık sık birlikte çalıştığı, Oscar adayı görüntü yönetmeni Don Burgess (“Forrest Gump”), beş kez işbirliği yaptığı kurgu ustası Kirk Morri, yapım tasarımcısı Bill Brzeski ve görsel efektler amiri Kelvin McIlwain’dan oluşuyor.
Onlara kostüm tasarımcısı olarak Kym Barrett ve besteci olarak Rupert Gregson-Williams eşlik ediyor.
AQUAMAN, 28 Aralık'ta, 2D, 3D, Imax, Türkçe dublaj ve alt yazı seçenekleriyle sinemalarda..
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