11.12.2018
'Ayı Kardeşler: Eyvah Ayılar Küçüldü' 21 Aralık’ta vizyonda!
Serimizin beşinci macerasında Oduncu Vik, sürekli karşısına çıkarak, planlarını altüst eden Ayı Kardeşler’den sonsuza dek kurtulmak için bir küçültme cihazı icat eder.
Ancak icadını Briar ve Bramble’ın üstünde kullanmaya çalışırken onlarla birlikte yanlışlıkla kendisini de küçültür.
Şimdi, kendilerine yabancı gelen kocaman dünyada hem eski boylarına dönebilmek, hem de ekosisteme zarar veren kirliliği durdurmak için -minik- kahramanlarımızın güçlerini birleştirmeleri gerekecektir.
Boonie Bears: The Big Shrink / Ayı Kardeşler: Eyvah Ayılar Küçüldü, 3D seçeneğiyle, Türkçe dublajlı olarak 21 Aralık’ta çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor!
Yönetmen: Leon Ding
Senaryo: Lin Jiang, Qin Wan, Rachel Xu
Süre: 85 dk
Yapım Yılı: 2018
Ülke: Çin
Seslendirenler: Sinan Divrik, Arda Kavaklıoğlu, Emin Yaraç, Hakan Akın, Selay Taşdöğen, Deniz Salman, Murat Değirmenci
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