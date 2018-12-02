2.12.2018
AYSA Prodüksiyon'un yeni oyunu: O gece
Özlem Saraç’ın kaleme aldığı, Bilge Emin’in yönettiği oyunda; Şencan Güleryüz, Begüm Birgören, Tolga Güleç, Gözde Çığacı ve Cahit Gök rol alıyor.
O Gece, bir parça itibar için çabalarken seçimleriyle kendilerini itibarsızlaştıran insanlar üzerinden, seyircileri ilişkilere ve cesarete dair düşündürüyor.
Cast çalışmasını Gülden Avşaroğlu’nun, yönetmen yardımcılığını Ekim Deniz Görk’ün, dramaturjisini Günay Ertekin’in yaptığı oyunun koreografisini Aslı Öztürk, kostüm tasarımını Senem Gelgi, sahne ve ışık tasarımını ise M. Nurullah Tuncer hazırladı.
Sıla, yorgun düştüğü evliliğinde Ulaş ile yolları ayırmaya karar vermiştir.
Ahu ile kariyer evliliği yapmaya hazırlanan Erdem’le, garsonluk yaptığı kulüpte yolları kesişir.
Sorunlu ilişkilerinden kaçarak bir araya gelen Sıla ve Erdem, umudu birbirlerinde ararlar, ancak acemice geçirdikleri ilk gecede olanlar olur. Sıla’nın nefesi kesilir, olduğu yere yığılır kalır.
Erdem başına gelenleri sadece ortağı, yakın arkadaşı Aydın’a anlatır ve ondan yardım ister.
Artık ortada bir ölü vardır ve işin içinden sıyrılmak o kadar kolay olmayacaktır.
Durumu Ahu’nun da öğrenmesiyle, sıkı bir suç ortaklığı kurulur.
Erdem, Aydın ve Ahu itibarlarını korumak adına keskin bir manevra yapar ve ‘o gece’yi yeniden yazarlar.
Büyük bir suç ve yalan üzerine hayatlarına yeniden yön verirler.
Ancak bir parça itibar için çabalarken, seçimlerinin kendilerini itibarsızlaştırdığının farkında bile olmazlar...
Hayat, seçimlerimizle var eder bizi. Seçimlerimizi yaparken ihtiyacımız olan tek güç cesarettir, çünkü kendi varlığını ortaya koyabilmek cesaret işidir.
AYSA Prodüksiyon Tiyatrosu tarafından sahnelenen iki perdelik O Gece oyununun prömiyeri, 5 Aralık 2018 Çarşamba akşamı 20.30’da artısahne Mecidiyeköy’de gerçekleşecek.
O Gece, prömiyerinin ardından; 7 Aralık Cuma akşamı Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde sahnelenecek.
Başlama saati 20.30 olan oyunların biletleri, Biletix’ten ve salonların gişelerinden temin edilebilir.
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