16.12.2018
Bana Bir Soygun Yaz 2
Hayatlarını sade bir yaşantı içerisinde sürdürürlerken, kendilerine Kıbrıs’ta iş imkanı yaratan Nasip’in, çalıştıkları Otel’in sahibesi Nadide hanımın kızı Asya ile evlenme kararı almasından sonra bir anda karmaşanın tam ortasında kalacaklardır.
Nasip’in düğün parası için Kasap Tercan’ın kapısını çalarak yasa dışı bir işe bulaşması ve bu işi eline yüzüne bulaştırması yüzünden bir kez daha hiç ummadıkları şekilde aksiyonun içine düşen Çeto ve Sülo, Kasap Tercan belasından kurtulmak için Nasip ile birlikte çalıştıkları Otel’in kumarhanesini soymaya karar verirler.
Üç kafadar dünyanın en zor işine kalkıştıklarının farkında olmadan Kumarhane’yi soyma planları yaparken, üçlünün hiç beklemediği bir anda plana Otel Sahibesi Nadide’nin kızı Asya’da dahil olunca, işler iyice karışacaktır.
Bana Bir Soygun Yaz 2, 14 Aralık'ta gösterime girdi."
Hadi bi kez yaptınız; da, seriye bağlamak zorunda mıydınız?.
Biz illallah dedik ama; yıllardır, her türden filmin en kötü örneklerini bize sunmaktan geri durmayan Biray Dalkıran, Bana Bir Soygun Yaz'ın birincisinin de failidir..
O değil de, bir sürü film yapan bir yönetmenin tek bir işinin -iyiyi geçtim- vasata dahi yaklaşamamasına karşın, sürekli yeni filmler çekebilmesi nasıl bi şeydir; buna olanak sağlayan sektörün bu bonkörlüğü ya da boş vermişliği neye delalettir?.
Nispeten daha taze yönetmenlerimizden Murat Toktamışoğlu sağolsun, sayın Dalkıran'ı aratmadığı gibi, aynı 'dibe yakın' düzeyi tutturmakta hiç zorlanmıyor..
Yalnız kendisinin hakkını da yemeyelim; hem 'evlere şenlik' senaryoda bir dahli yok, hem de ilk filmin oyuncu kadrosundaki zenginlik bu kez biraz zayıf tutulmuş..
Filmin 'ağır top'u olan Şafak Sezer, cümle yerli komedilerin olmazsa olmaz figürü 'Mafia Babası' kontenjanını doldururken, Organize İşler'de Cem Yılmaz'ın canlandırdığı karakteri taklit etmeye çalışıyor..
İlk filmde ise Mehmet Özgür, aynı 'mafyöz' görevi yerine getirirken, 'maklube sever' bir dinciyi canlandırmıştı..
Hey gidi hey, şimdi artık onların hepsi terörist oldu..
Evet.. kendimi epeyi zorlayarak sıraladığım 'filmden notlar' bunlar işte..
Bazı filmleri izledikten sonra -kötülemek için bile- yazacak bir şey bulamazsınız; işte bu da öyleydi..
Genelde özüme sorulan, 'Kötü çıkacağı zaten baştan belli olan bir filmi neden izlersin?' sorusu sizin de aklınıza gelmiş olabilir; şöyle arz edeyim: mmknmrtb'nin gelenekselleşmiş misyonları arasında, yıl sonu itibarıyla o yılın en iyi filmlerinin yanı sıra en kötülerini seçmek de vardır; yani ondandır bu fedakârca çabamız..
Bildiğim kadarıyla böylesine kapsamlı bir sıralama, Türkiye'de sadece blogumuza hastır..
Saygılarımızla..
Yönetmen: Murat Toktamışoğlu
Senaryo: Ulaş Çobancı
Oyuncular: Şafak Sezer, Çetin Altay, Umut Oğuz, Hasan Elmas
Yapım: 2018, Türkiye, 100'
2 /10
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