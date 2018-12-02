'Borç Harç' 18 Ocak’ta vizyonda!

Sosyal medya bu filmi konuşuyor
Youtube’da hazırladığı PİNÇ isimli talk show ve Babala TV adlı kanalıyla milyonlarca kişiye ulaşan Oğuzhan Uğur, başrolünde olduğu ilk sinema filmiyle izleyicisiyle buluşacak.
Filmin bugün yayınlanan fragmanı ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
"200 binlik borç 2 milyon lira oldu, şimdi ne yapacağız?”
Evlilik planları yaptığı sevgilisiyle son anda ayrılan ve bir televizyon kanalında troll haberler yaparak çalışan Murat, kendini büyük bir borç batağı içerisinde bulur.
Bu bataktan kurtulmaya çalışan Murat, patronundan gelen bir teklifle kendini TV’nin başında bulur.
Ancak Murat kısa sürede başına konan talih kuşunun niyetinin pek de iyi olmadığını anlayacaktır.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder