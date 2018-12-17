Avrupa’nın hemen yanı başında, Ukrayna’nın Donbass bölgesinde dört yıldır devam eden bir savaş mevcuttur.
Rus yanlılarının ve milislerin yönetime karşı başkaldırdığı ülkede yolsuzluk, propaganda, soygun ve silahlı çatışmalar gündelik hayatın bir parçası haline gelmiştir.
Yaşam ve ölümün iç içe geçtiği, hakikatin önemini yitirdiği bu dönemde yediden yetmişe herkes, kaos ortamından payına düşeni almaktadır.
Screen International’ın “çarpıcı bir kara komedi” olarak nitelediği Donbass, dünya prömiyerini yaptığı Cannes’ın yanı sıra Toronto, Londra, Busan, Karlovy Vary gibi önemli festivallerin de programında yer aldı.
Donbass
Yönetmen: Sergey Loznitsa
Senaryo: Sergey Loznitsa
Oyuncular: Boris Kamorzin, Valeriu Andriuta, Tamara Yatsenko, Natalya Buzko
Yapımcı: Heino Deckert
Görüntü Yönetmeni: Oleg Mutu
Kurgu: Danielius Kokanauskis
Yapım Yılı: 2018
Ülke: Ukrayna, Fransa, Almanya
Süre: 110 dk.
Filmin mmknmrtb notu: 6 /10
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