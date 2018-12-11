11.12.2018
Eleştirmenler 'Spider-Man: Into the Spider-Verse' için ne dediler?
Miles’ın babası kanunlara sıkı sıkıya bağlı bir polis memuru, annesi ise kendini işine adamış bir hemşiredir.
Her ikisi de sevgi dolu birer ebeveyn olarak oğullarının başarılarıyla gurur duymakta ve onun yetenekli öğrencilere özel yeni okulunda başarılı olduğunu görmeyi arzu etmektedirler.
Ancak, mahallesindeki arkadaşlarla zaman geçirmeyi ya da kendisini grafiti yeteneği konusunda cesaretlendiren Aaron amcasını ziyaret etmeyi daha çok seven Miles için yeni okula adaptasyonun zor olduğu anlaşılır.
Miles her ne kadar Aaron’ı gözünde devleştirse de, aslında sevimli amcası geçmişte kanunla başı derde girmiş, oldukça karmaşık bir karakterdir.
Miles’ın hayatı radyoaktif bir örümcek tarafından sokulmasıyla daha da karmaşık bir hâl alır.
Bunun sonucunda, birçok süper güç -zehir atma, kamuflaj, nesnelere yapışabilme, çok gelişmiş duyma, Örümcek hisleri ve daha pek çok süper güç- geliştirdiğini fark eder.
Bu zaman zarfında, şehrin kötü şöhretli suç baronu Kingpin de başka evrenlere geçit açabilen ve Örümcek-Adam’ın (daha eski Peter Parker, Spider-Gwen, Spider-Man Noir, Spider-Ham ve anime Peni Parker dahil olmak üzere) farklı versiyonlarını Miles’ın dünyasına taşıyabilen ultra gizli bir nükleer süper çarpıştırıcı geliştirmiştir.
Spider-Man: Into the Spider-Verse / Örümcek Adam: Örümcek Evreninde, 14 Aralık’ta 3D olarak, Türkçe altyazı ve dublaj seçenekleriyle sinemalarda.
“‘Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde’ yılın en iyi animasyon sinema filmi”
“Çok komik şekilde cüretkar ve çoğu zaman dokunaklı”
“Yeterince aksiyon yüklü sahneler ve “Avengers” filmi hayranlarının ağzını açık bırakacak sürprizler”
“Herkes için harika bir Örümcek-Adam macerası”
Brian Truitt, USA TODAY
“Animasyon türünün şiddetle ihtiyaç duyduğu dahiyane bir ustalık örneği.”
“Hislerinize sıkıca tutunun, çünkü yeni Örümcek animasyonu tek kelimeyle sansasyonel. Film her süper kahraman filminin neden canlı aksiyon olması gerekmediğinin yaşayan, nefes alan bir örneği.”
“Bu yıl beyaz perdede gördüğümüz en yaratıcı girişimlerden biri. Film yılın en iyi animasyon yapımı olma iddiasını baştan sona sürdürüyor; 2018’in en iyi filmlerinden biri olmaya aday.”
“Baştan sona aksiyon ve kahkaha dolu film, sinemanın en heyecan verici yeni süper kahraman karakterlerinden birini yaratıyor ve gelişiminin çerçevesini oluşturuyor.”
“Görseller nefes kesici; yapım tasarımı göz alıcı; sound’u etkileyici. Daniel Pemberton‘ın müziği ise film süresince hissedilen yürek hoplatıcı bir ritim sunuyor.”
“‘Sunflower’ şarkısı hepimizin En İyi Orijinal Şarkı adayı olması için desteklememiz gereken bir eser.”
“‘Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde’ kendisinden öncekileri hiç tereddütsüz sollayarak kesinlikle yılın en iyi animasyon filmi olsa da, sadece böyle görülmemeli. Film bu türü yeni zirvelere taşıyor ve çoğu benzer süper kahraman filmlerini, özellikle de kendisinden önce gelen diğer ‘Örümcek’ filmlerini kolayca geride bırakıyor.”
“Pekala, serinin şu ana kadarki en iyisi olabilir. İzleyiciler daha yıllarca devamı gelecek Miles Morales maceralarını kontrol edilemez bir hevesle bekleyeceklerdir.”
"Sony Pictures Animation sadece çok bilindik bir karakterin imajını değiştirdiği için değil, diyalogları cinsiyet, sosyo-ekonomik eleştiri ve süper kahramanın kim olduğu ve ne amaç güttüğüne dair toplumun alt kesitlerinin yorumunu içerecek şekilde genişlettiği için de öncü olarak alkışlanmalı. Bob Persichette, Peter Ramsey ve Rodney Rothman‘dan oluşan yönetmen ekibinin benzersiz vizyonu bu dehaların işbirliğinden oluşmuş. Ekip beraberce yalnızca mükemmel görselliği değil, herkese saygılı bir yorum hedeflemiş.”
“Dünya çapındaki sinemaseverlerin tadını çıkarması için muhteşem bir film.”
“Yapım ekibi animasyon mecrasının tüm ışıltısı ve şanını, bu yıl beyaz perdenin en yaratıcı girişimlerinden biri olan bu filme yakışacak şekilde kullanıyor.”
“Hollywood’da etnik çeşitlilik bazı stüdyoların büyük desteğiyle evrilen bir imaj ve mekanizma oldu.”
Clayton Davis, AWARDSCIRCUIT.COM
“‘Örümcek Evreni’ maskenin ardında herhangi birinin olabileceği fikrini yeniden hayata geçiriyor.”
Angie Han, MASHABLE.COM
“Kendi güçlü duygusal özüyle, cesurca hayal edilmiş bir başlangıç hikayesi. Müthiş”
“Zekice bir eğlencelik, zaman zaman cüretkar ve aşina ama aynı zamanda tam dozunda olacak şekilde hem tatlı, hem ciddi, hem de alaycı.”
“Miles’ın kişiliğinin her yönü son derece hoşa gidecek ilginç ayrıntılarla çizilmiş.”
Justin Chang, LOS ANGELES TIMES
“Görkemli bir süper kahraman filmi. Baştan sona tam bir zevk”
“Eğlencenin âlâsı”
“Heyecanlı, yaratıcı ve karakter odaklı bir başlangıç hikayesi”
“‘Örümcek Evreni’ yeni zirvelere çıkıyor”
“Eşit ölçüde müthiş, sansasyonel ve görkemli.”
“İlk Örümcek-Adam filminden bu yana en iyi Örümcek-Adam filmi olduğu iddia edilebilir.”
“Daha önce gördüklerinizin hiçbirine benzemeyen bir animasyon filmi.”
“Hayal gördüren bir görsel seyahat”
“Yüksekten uçan süper kahramanlarla dolu ve sevimli karakter güdümlü bir komedi”
“Zekice, sevimli, dokunaklı ve heyecanlı bir süper kahraman gösterisi”
“Batman: Mask of the Phantasm’dan bu yana en iyi beyaz perde süper kahraman çizgi filmi”
Scott Mendelson, FORBES
“Benzersiz ve çoğu zaman müthiş 3D animasyon stili gerçekten fantastik”
“Türünün tek örneği görseller”
“Bol eğlence. Her yönüyle olağanüstü bir sinema deneyimi”
“Benzersiz ve çoğu zaman müthiş 3D animasyon stili filmin gerçekten fantastik yönü ama buna alışmak biraz zaman alıyor. Canlı renkleri, dramatik etki için birkaç PAT-KÜT’ü ve bazı düşünce balonlarıyla, bir çizgi romanın hayata geçişini izlemek gibi. Bugünlerde Pixar’a benzeyen bu kadar çok Amerikan animasyon filmi varken, ‘Örümcek Evreninde’ daha önce izlediğimiz hiçbir şeye benzemeyen bir görsel deneyim. Türünün tek örneği görselleri ona dünya dışı bir hava veriyor ki bu da yerinde bir durum, çünkü bu hikaye Marvel Sinema Evreninde geçmiyor.”
“Son derece kişisel bir hikaye.”
David Griffin, IGN
Adam Graham, THE DETROIT NEWS
“‘Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde’ tam olarak bir pop sanat keyfi.”
“İnanılmaz komik. Diyaloglar birer dakika güldürüyor.”
“Hepsi arasında kolaylıkla en iyi ‘Örümcek-Adam’ filmi.”
“Taze soluklu ve heyecanlı.”
“Bugüne dek selüloide geçirilmiş en canlı, en güzel görsel sanat parçalarından biri.”
“Film parlak, heyecan verici, komik ve mutlu; iyi insanların iyi şeyler yaptığı ve bundan zevk aldığı, kesinlikle ihtiyacımız olan türde bir süper kahraman filmi.”
Kyle Anderson, NERDIST.COM
“5 Yıldız”
“İnanılmaz. Görkemli. Sansasyonel.”
“Fazlasıyla hoş geldin, Miles. Bunu yakında tekrar yapalım.”
“Phil Lord ve Rodney Rothman’ın senaryosu öylesine hınzır ve animasyonu öylesine sonsuz yaratıcı ki hiçbir şeyin bayatlamaya vakti kalmıyor.”
“Örümcek-Adam mitolojisinin öğeleri film boyunca hem altüst edilmiş hem de kutlanmış.”
“Miles, genç izleyicilerin birlikte takılmak (ve o olmak) isteyecekleri türde bir karakter."
“Hikaye en koyu Örümcek hayranının bile imkansız olduğunu düşüneceği bir şey yapmayı başarıyor; bize karakterin hakikaten yeni bir yönünü gösteriyor.”
“Sizi şunları merak eder durumda bırakan ender süper kahraman filmlerinden biri: Bundan paçayı nasıl yırttılar, bu yaratıcılara neden böylesine bir özgürlük tanındı; ve ne zaman tekrar böyle bir şey izleyebiliriz?”
“Örümcek-Adam tarihinin en iyi beyaz perde anlarından birine sahip. Ve o an Miles Morales’e ait.”
Mike Cecchini, DENOFGEEK.COM
“Morales’in yeni Örümcek-Adam olduğu bu filmde, siyahi bir kişi yeni bir kültür ve aile dinamiğiyle sunulmakla kalmıyor, karaktere kamuflaj gibi belirgin süper güçler de ekleniyor.”
“[Süreç] Animasyon ve gölgeleme yazılımının yeniden kodlanması ve her karenin ince rötuşunun bir sanatçı tarafından elde yapılmasını gerektiren bir teknikten yararlanmak anlamına geliyordu. Çok karmaşık, bilimsellikten uzak ve öngörülemez bir süreçti, ama elde edilen sonuç özgürleştirici bir deneyimdi.”
“Oscar’lık bir film”
Bill Desowitz, INDIEWIRE
“Yalnızca el çizimi animasyon içermesiyle değil, 13 yaşında bir Afrika-Porto Rico kökenli bir Amerikalı çocuğa odaklanması anlamında da gerçekten taze soluklu bir Örümcek-Adam hikayesi.”
Pete Hammond, DEADLINE
“‘21 Jump Street’, ‘The LEGO Movie’ gibi muhteşem çizgi roman zekalarından hayret verici ve alaycı bir animasyon deneyimi…”
“Bu filmlerin en temel heyecan kaynağı, herhangi birinin süper kahraman olabileceği fikri.”
“New York şehrinin doğasını, önceki daha büyük Marvel evrenindeki filmlerin hepsinden daha iyi yakalıyor.”
“Her şeyin mümkün olduğu ve her şeyin bir arada var olabileceği bir animasyon dünyası bu.”
“Peter’ın Miles’a dediği gibi: ‘Seni farklı kılan şey seni Örümcek-Adam yapan şeydir’ ve ‘Örümcek Evreninde’ her köşe başında bu nokta vurgulanıyor.”
David Ehrlich, INDIEWIRE
“Sony’nin yeni kıpır kıpır animasyonu ‘Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde’nin muhteşemliği projenin kendinden önce gelenleri aynı anda hem sıfırlama hem de geliştirmedeki eşsiz başarısında yatıyor. Film hemen hemen herkesin, hatta sizin bile süper kahraman olabileceğiniz, herkesi kapsayan bir dünya yaratıyor!”
“‘Örümcek Evreninde’ dört renkli baskı işleminin retro görüntüsünü animasyonu bilgisayarda yapılmış 3D karakterlere uyguluyor. Ortaya çıkan etki taze soluklu; adeta yeni bir Roy Lichtenstein baskısı üzerindeki sokak sanatı örnekleri gibi; yarı tonlu noktalar ve el çizimi vurgular, nostaljik bir çizgi romanın hayata geçtiği hissi yaratmak üzere girift dokulardan oluşturulmuş.”
“Buradaki ana tema herhangi birinin Örümcek-Adam olabileceği.. ki kendilerini Marvel’ın en popüler süper kahramanıyla özdeşleştirmek isteyen yeni nesil çocuklar için devrim niteliğinde bir fikir bu.”
“Eğer başarabilirseniz şu tarihi ânı hayal edin: Tiyatro’da Hamlet’i canlandıran uzun bir beyaz erkekler listesinden sonra, izleyiciler bu rolde bir kadın oyuncuya inanmak ya da inanmamak yönünde karar verdiler. Hiç şüphesiz, Danimarkalı prensi ilk kez bir siyahi oyuncu canlandırdığında da aynı soru geçerliydi. Şunu yürekten bir başarı dileği olarak değerlendirin: Öncesindeki karakterlerin çok sayıdaki permütasyonunu bir rüzgarla savurur gibi silip götüren ‘Örümcek Evreninde’ filmi Peter Parker’da doğuştan gelen herhangi özel bir şey olduğu fikrini kenara atıyor. Radyoaktif bir örümcek pekala başka birini de ısırabilirdi.”
Peter Debruge, VARIETY
“Film daha önce hiçbir filmin yapmadığı bir şekilde, çizgi roman evrenlerinin genişleyen bağlantısallığını yakalıyor.”
“İzlemesi inanılmaz heyecan verici; film baştan sona etkileyici bir duygusallığa sahip.”
“Miles Morales inanılmaz büyüleyici bir yeni kahraman.”
“Miles’ın ailesine sadakati kırılma noktasının ötesinde bir gerginlikte; bir süper kahraman filminde çok ama çok uzun zamandır görmediğimiz türde dramatik bir alt hikayesi var.”
“Bir süper kahraman filminin sınırın ötesinde bu kadar temsil içerdiğini görmek tatmin edici.”
“Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde” piyasadaki en iyi süper kahraman hikaye anlatımlarından bazılarını temsil ediyor. Çılgın animasyonu ve serbest hikayesi izleyicilere sınırsız bir dinamizm hissi veriyor.”
“‘Örümcek Evreninde’yi izlemek, yatak odanızın zemininde bacak bacak üstüne atarak oturmuş, kurabiye yiyormuşsunuz ve kendinizi çılgın ve çoğunlukla davetkar yeni dünyalara dalıyormuşsunuz gibi hissetmenizi sağlıyor.”
William Bibbiani, THE WRAP
“Çizgi roman canlılığı ile sarsıcı duyguların güvenli bir karışımını sunan film, herkesin favori ağ fırlatıcısının bilindik hikayesini anlatmanın taze soluklu yollarını bulmuş.”
“Animasyon baştan sona sürükleyici; çizgi romanların el çizimi estetiğini bilgisayar grafiklerinin ışıltısıyla birleştiriyor. Bazı sahneler öylesine canlı ki hantal gözlükler olmadan da üç boyutlu hissi veriyorlar; ve destansı set parçaları sırasında animatörler yer çekimi ya da fiziğin hayal güçlerini baskılamasına hemen hemen hiç izin vermiyorlar; özellikle de evrenler arasında gerçekleşen nihai savaş sırasında.”
“‘Örümcek Evreninde’ kahramanlara olan ihtiyaç ve topluluk bulmanın önemi hakkında akıl dolu bazı gözlemler sunuyor.”
Tim Grierson, SCREEN INTERNATIONAL
“Alaycı, modern, trendy. Karma Süper Kahraman hamlesi ise şahane”
“Phil Lord ve Christopher Miller’ın heyecanlı, görsel anlamda çığır açan ‘Örümcek Evreninde’ filmi Örümcek-Adam’ın özünü -karakterin temeldeki varoluşsal yükü ve mücadeleleri- mükemmel yakalarken, karakteri yeni nesil için en modern, komik ve sıradışı haline getiriyor. ‘Örümcek Evreninde’ kinetik bir pop fantezi karması; Takashi Murakami’nin yoğun, süper düz sanatının ve harekete geçirici kaotik elektronik dans müziğinin (hem hip-hop hem pop tarzında) oluşturduğu kaleidoskopik anlayış ile Lord ile Miller’ın alaycı komedi ritimlerinin izleri hissediliyor. Zeki tarzıyla türü yeniden canlandıran Örümcek Evreninde, Örümcek-Adam mitolojisini altüst ve tersyüz ediyor, hatta tiye alıyor -paramparça ediyor, havaya savuruyor- ama yine de Örümcek’i özel yapan her şeyi kucaklayarak baş döndürücü şekilde yere konmasını sağlıyor. Ayrıca, görsel açıdan oldukça çarpıcı.”
“Film müthiş bir yüreğe sahip, hatta çok duygusal; ayrıca, trajediden doğmuş bu karakterin duygusal kırılganlığına ve dayanıklılığına dair gerçek bir anlayış sağlıyor.”
“Hem estetik hem anlatım açısından ezber bozan ‘Örümcek Evreninde’ bir süper kahraman filminin nasıl olması gerektiği düşüncenizde sınırları zorlayan, arsız bir post modernizmin olağanüstü bir melezi. Buna rağmen, fikirler arasında ilham verici bir şekilde geziniyor ve korku ya da belirsizlik karşısında duygusal cesaret sınavını irdeliyor. Heveslendiren nitelikleri de -kendi sesini bulmak ve olman gereken Örümcek-Adam olmak- oldukça dokunaklı. İzleyiciler bu filme kesinlikle bayılacaklar ve belli yaştaki çocuklar mutluluktan kendilerinden geçebilirler. Sam Raimi’nin yönettikleri de dahil olmak üzere, bugüne kadar yapılmış en iyi ‘Örümcek-Adam’ filmi olduğu iddia edilebilir.”
“Bu ikon olmuş karakterin büyük sorumluluğu kendilerine teslim edilen, başta Lord ve Miller olmak üzere tüm “Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde” ekibinin yarattığı film, yaşattığı hayret verici keyifler silsilesiyle sizi, kendine aşık edip tasasız bir neşeyle ağına düşürecek.”
Rodrigo Perez, THE PLAYLIST
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder