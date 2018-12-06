Ercüment Orkut’tan ikinci solo albüm: Persona

Orkut’un personalarından ‘personasızlığını yaratma’ yolculuğunu anlattığı albümde, sanatçı tarafından yazılmış 8 beste akustik piyano trio formatında yorumlanıyor.
Güncel New York cazının ve ses dünyasının peşine düşen Persona'da Ercüment Orkut’a, Amerikalı basçı Matt Hall ve usta davulcu Volkan Öktem eşlik ediyor.
Terell Stafford’dan China Moses’a, Ferit Odman’dan Kenan Doğulu'ya, farklı türlerde bir çok usta isme sahnede ve stüdyoda eşlik etmiş, Türkiye’nin önde gelen piyanistlerinden Ercüment Orkut’un ikinci solo albümü “Persona”, Lin Records etiketiyle dijital müzik kanallarında yayınlandı.
Prodüktörlüğünü Ercüment Orkut ve Tamer Temel’in birlikte yaptığı “Persona”da, akustik piyanoda Ercüment Orkut, kontrbasta Matt Hall ve davulda Volkan Öktem yer alıyor.
Piyano trionun avantajlarını yaratıcı diyaloglarla kullanmayı hedefleyen üçlü, çalgılarının renklerinden müziğin armonik ve ritmik öğelerine, bütün müzikal parametreleri empresyonist bir tavırla sunuyorlar.
|Matt Hall, Ercüment Orkut, Volkan Öktem (Foto:Yalım Akın)
Akustik piyanonun sesleri ve renkleri
Akustik piyano ile müziğini daha iyi anlattığını ve kendini daha rahat ifade edebildiğini belirten Orkut, “Bizim için en önemli şey, piyano trio olarak müziğimizin organik bir müzik olmasıydı ve bunu gösteriye dönüştürmeden, nefes alan, ferah bir şekilde çalabilmekti. Bunu da, sadece akustik piyano çalarak ve piyanonun kendi ses dünyasına, renklerine konsantre olmuş olarak başarabilirdim” diyor.
Jung’un arketipinden esinlendi
Albümün adını koyarken de psikiyatr ve analitik psikolojinin kurucusu Carl Jung’un yarattığı persona arketipinden etkilendiğini söyleyen Ercüment Orkut, “Persona benim çok sevdiğim bir kavram. Hepimizin çocukluktan itibaren var olmak adına takındığımız, üstlendiğimiz rolleri kısaca tasvir ediyor. Ben de oldukça farklı müzikal dünyalarda var olan bir müzisyen olarak hayatımı sürdürüyorum, dolayısıyla kısmen de olsa, değişik personalar takınarak varoluyorum. Bu albümde biraz kendi öz benliğimi, içimdeki müziği ve hedeflerimi özgürce ortaya koymak adına ‘personasızlık’ yaratmaya çalıştım. Ama bunun da bir ‘persona’ olabileceğinin farkında olarak ilerledim” açıklamasında bulunuyor.
1- The Poet
2- Chaos
3- Enthusiasm
4- Cornered
5- BMX
6- Relic
7- Diş Perisi
8- Amigdala
Persona'yı dinlemek ve indirmek için:
Ercüment Orkut Spotify
Ercüment Orkut iTunes
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