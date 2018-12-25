Fetiblue’dan Blues ve Rock şarkılar: Kuş Ekmeği

Sözü ve müziği Fetiblue’ya ait 10 şarkıdan oluşan Kuş Ekmeği, Cem Tuncer, Süleyman Bağcıoğlu, Çağlayan Yıldız, Efecan Tuncer, Ercüment Orkut, Engin Recepoğulları, Bulut Gülen, Barış Doğukan Yazıcı, Fatma Baba ve Ediz Hafızoğlu gibi Türkiye Blues, Rock ve Caz dünyasından usta isimleri aynı stüdyoda buluşturdu.
Blues ve Rock türündeki albüm, sanatçının resmi müzik kanallarından dinlenebilir ve indirilebilir.
Kendiliğinden gelen albüm
Geçtiğimiz yıl Resurrection adlı single’ı ile solo kariyerine merhaba diyen Feti Çağlayan, ilk albümü de olan Kuş Ekmeği'nin, uzun yılların birikimiyle ortaya çıktığını ve planlanmış değil, “sabah uyanıp da birden okulu asmaya karar vermek gibi, o an’da” yaratıldığını söylüyor ve “Anılarını ve arkadaşlarını hatırladığın anlarda, yaşanan her şeyin yerini bulduğunu düşünürsün ya, ‘Kuş Ekmeği’ de işte öyle an’lardan birinde, kendiliğinden çıktı” diyor.
Düzenlemeleri Feti Çağlayan ve Cem Tuncer’e ait olan albümde, Türkiye caz müziğinin usta isimleri bir araya geliyor.
Gitarda Cem Tuncer ve Süleyman Bağcıoğlu, bas gitarda Çağlayan Yıldız ve Efecan Tuncer, klavyede Ercüment Orkut, tenor saksafonda Engin Recepoğulları, trombonda Bulut Gülen, trompette Barış Doğukan Yazıcı, vokallerde Fatma Baba ve davulda ise Ediz Hafızoğlu’nu dinleyeceğimiz albümün kaydı Erim Arkman ve Ahmet Uçak tarafından yapılırken, miks ve mastering’i ise Erim Arkman tarafından ENC Studios’da tamamlandı.
21 Aralık 2018 tarihinde Lin Records etiketiyle dijital müzik kanallarında yayınlandı.
‘Kuş Ekmeği’ni dinlemek ve indirmek için:
1. Aslan Sütü
2. Rock Air (Sen Yoksun)
3. N’olacaksa Olsun
4. Away
5. Yüksel Bebesi
6. Sonsuz Kale
7. Chapulling Blues
8. Uyurken
9. Rock Air (You Don't Exist)
10. Sonsuz Kale (Akustik)
Söz ve Müzik: Feti Çağlayan
Düzenlemeler: Feti Çağlayan, Cem Tuncer
Gitar, vokal: Feti Çağlayan
Gitar: Cem Tuncer (4,5,6,7,10)
Gitar: Süleyman Bağcıoğlu (6,7)
Bas gitar: Çağlayan Yıldız
Bas gitar: Efecan Tuncer (1)
Klavye: Ercüment Orkut
Tenor saksafon: Engin Recepoğulları (1,4,5,7)
Trombon: Bulut Gülen (1,2,4,5,7,9)
Trompet: Barış Doğukan Yazıcı (1,4,5,7)
Vokal: Fatma Baba (1,4,6)
Davul: Ediz Hafızoğlu
Kayıt: Ahmet Uçak, Erim Arkman
Mix & Mastering: Erim Arkman, ENC Studios
Kapak tasarımı: Yiğit Gürevin
® Lin Records, 2018
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