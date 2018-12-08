Kafalar Karışık :: Hadi hayırlı işler!

Atakan, zengin sevgilisi Buse'ye aşıktır.
Evlenmelerinde tek engel ise Buse'nin dedesidir.
Atakan da Buse ile evlenmek için tek çare olarak Buse'nin yıllardır kayıp olan öz babasını bulmaya karar verir.
Kadim dostları Fatih ve Bilal de elbette bu serüvende ona eşlik edeceklerdir.
Kafalar, arayışları sonunda kendilerini bir anda Antalya'da bulacak ve işlerin iyiden iyiye karışmasıyla aksiyon ve komedi dolu bir macera başlayacaktır."
Kafalar Karışık'ı, 'motivasyon' kaynağı sebebiyle hemen akla gelen -aynı yılın ürünü- Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? ile illaki karşılaştırma yapmak kaçınılmaz oluyor..
Öncelikle şunu belirteyim; Enes Batur'un filminin, daha sonra devreye girecek herhangi bir 'Youtuber' filminden daha iyi olma ihtimali, doğrusu hiç aklıma gelmezdi; ama işte şimdi başıma geldi!.
Batur, kendi hayatından -oldukça samimi itiraflı- enstantaneler sunarken ne kadar 'gerçekçi' bir yol izlemişse; Kafalar'ınki de o denli uçuk, saçma ve son derece klişe bir hikayeyi -komedi sosuna bulayarak- hayranlarına yutturma peşinde..
Peki, hayranları bunu yutar mı?.
Bu da soru mu şimdi!.
Çakallarla Dans gibi berbat bir komedi serisinin beşincisinin çekilebildiği ve hâlâ seyirci bulabildiği bir ortamda haydi haydi yutarlar ve ikinci filmin hayalini de şimdiden kurarlar..
Kafalar Karışık'ın başına denk gelen -nispeten komik ve dengeli görünen- 'yangınlı evlenme teklifi' ve 'çifte damatlı kız isteme' sekanslarıyla umutlandıran film; bir nevi turistik etkili 'yol filmi'ne evrilerek, seyircisinin kahkahalarla güleceğine kesinlikle emin, nice klişelere dayalı nice 'beyin yakan' saçmalamalarla, nihayete eriyor..
Bu arada.. kalitesi yerlerde sürünen her yerli komedinin olmazsa olmazı 'Mafia' hazretleri burada da olmasaydı eğer, çok büyük eksiklik hissederdik doğrusu..
Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?'de, nispeten daha genç ve mütevazı sayıdaki 'profesyonel kadro'; burada yaşlı ve çok sayıda oyuncularla, adeta dev bir kadroya dönüşüyor..
Güven Kıraç, Erkan Can, Perihan Savaş, Cihan Ünal ve Metin Akpınar'lı bu 'göz kamaştırıcı' kadronun devliği, dengesiz rol dağılımı ve senaryonun zayıflığıyla, beklenen etkiyi yaratamıyor..
Enes Batur demişken; bu filmin en sempatik ve komik yerlerinden biri, onun -salaklığa yakın saflığıyla- göründüğü kısacık bir sahneydi, bunu da ekleyeyim..
Sadece Atakan Özyurt'ta -az da olsa- bir oyunculuk yeteneği hissettiğim bu üçlünün başbaşa kaldığı her sahne -bazı 'içler acısı' trük girişimleriyle birlikte- daha da sıkıcı olmaktan öteye geçemiyor..
Örneğin, 'üç elemanın, ormanda kurulmuş tuzaklara -bir sıra dahilinde- düştükleri sahneler' diyor, başka da bir şey demiyorum..
Bu filmde de cinsellik yok!.
Bu duruma en yakın tek sahne; elemanlardan birinin turist kızlara bakıp da "Üff kıza bak lan" mealinde ünlemesiydi.. ki hemen akabinde -normal olarak- kıza doğru bir hareketlenme falan bekledik ama tık yoktu, sahne anında kesiliverdi zaten..
Artık belli oldu ki, Youtuber denen bu oğlanların sevgilisi olur, hatta karısı olur, ama öpüşmeyle, seksle (seks mi?. tövbe de lan!) falan işleri olmaz..
Bu durumda, bebek işini de hacı leyleklere bırakmaları, bence gayet münasiptir..
'Tek kusuru, resmen gözümüze gözümüze sokulan o devasa reklam yerleştirmeleri olsa' demek istediğim Kafalar Karışık; 'kötü' nitelemesini sonuna kadar hak eden bir film olarak -hepinizi değilse de- Kafalar'ın hayran kitlesini sinemalarda bekliyor olacak.. Hadi hayırlı işler!.
Son olarak, eski ve değerli oyuncularımızı, özellikle de Cihan Ünal ve Metin Akpınar'ı bu filme yakıştıramama, afişteki yerlerinin, üç adet 'zıpçıktı'nın gerisinde bırakma sorunsalına/eleştirilerine cevabım kısaca şudur: Ya bırakın kardeşim bu işleri!.
Filmin başrolleri, afişin ön tarafında yer almayacak da ben mi yer alacağım?.
Beğenmediğiniz bu çocuklar -elbette ellerini de güçlendirmek için- hatırlayıp, kıymet bilerek filmlerinde oynatmışlar bu sanatçı ağbilerini, ablalarını..
Sanki anlı şanlı yönetmenlerimiz, çekecekleri sanat filmlerinde oynatmak üzre sıraya girmişler de emektar oyuncularımız onları reddedip, bunları/parayı seçmişler gibi konuşmayın allasen!.
Son tahlilde oyunculuk, geçinmek için yapılan bir iş olduğuna göre, bi zahmet izin verin de birazcık para kazansın insanlar..
Hem bu çocuklar sayesinde gördük işte onların son hallerini; fena mı oldu yani?.
Kafalar Karışık
Yönetmen: Yücel Yolcu
Senaryo: Enver Sülük, Büşra Karahan
Oyuncular: Atakan Özyurt, Bilal Hancı, Fatih Yasin, Güven Kıraç, Erkan Can, Perihan Savaş, Cihan Ünal, Metin Akpınar
Tür: Komedi
2 /10
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