21.12.2018
Keanu Reeves’li 'Replicas' 11 Ocak’ta vizyonda!
İnsan bilincini bilgisayara aktarabilmenin eşiğindeyken, ailesini bir trafik kazasında kaybeder.
Ailesinin klonlarını yaratıp bilinçlerini bu bedenlere yükler.
Ancak kaybettiği 4 kişilik ailesinden yalnızca 3 kişiyi geri getirebilme şansı olduğunu anladığında, büyük bir karar vermek zorunda kalacaktır..
Passenger ve Transformers filmlerinin yapımcılarına ait Replicas’ın çekimleri Porto Rico’da gerçekleşti.
Başrolünde Keanu Reeves, Alice Eve ve Thomas Middleditch’in rol aldığı, Stephen Hamel’in bir hikâyesinden sinemaya uyarlanan ve yönetmenliğini Jeffrey Nachmanoff'un üstlendiği bilim kurgu filmi Replicas / Replikalar, 11 Ocak’ta vizyona girecek.
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