26.12.2018
'Mary Poppins: Sihirli Dadı' 28 Aralık’ta vizyonda!
Kitabın yazıldığı dönem olan Buhran Döneminde Londra’da geçen film, artık yetişkin bir adam ve aile babası olan Michael Banks’in babasının ve dedesinin de daha önce çalıştığı Londra’daki Fidelity Fiduciary Bankası’nda geçici bir iş bulmasıyla başlar.
Michael üç çocuğu Annabel (Pixie Davies), John (Nathanael Saleh) ve Georgie (Joel Dawson) ile Kiraz Ağacı Caddesi 17 numarada yaşamaktadır fakat zor zamanlar geçirmektedir.
Şehir Büyük Buhran’ın ortasındadır ve para kıtlığından ötürü stres kaçınılmazdır.
Bunlar yetmezmiş gibi, tüm aile Michael’ın karısının ölümüyle başa çıkmaya çalışmaktadır.
Ev iyi niyetli fakat etkisiz hizmetçi Ellen (Julie Walters)’ın çabalarına rağmen mahvolmuştur ve sürekli bir kaos hâlindedir.
Evin ablası Jane (Emily Mortimer) zaman bulduğunda yardımcı olmaya çalışmaktadır ama hayır işlerine ve işçi haklarına olan hevesi konusunda annesine çekmiştir, bu da onu meşgul etmektedir.
Dönemin ağır koşulları ve vefat sebebiyle ailenin omuzlarına binen ağır sorumluluktan dolayı çocuklar kendilerini yetişkin sorumlulukları alırken bulur ve çabuk olgunlaşır.
Bunun sonucunda da çocuksu neşeleri hayatlarından eksilmiştir.
Michael’ın çocuklarıyla olan ilişkisi kötüye giderken, Banks’lerin şüphe uyandıracak derecede sempatik ve özverili görünen Mr. Wilkins’i (Colin Firth), Banks’in evine haciz başlatıp hâlihazırda bitkin olan Michael’ı daha fazla kargaşa içine sokar.
Neyse ki, rüzgârın yönü değişmektedir ve benzersiz sihir yetenekleri sıradan bir görevi fantastik bir maceraya çevirebilen, bir gün bile yaşlanmamış, neredeyse-kusursuz dadı Mary Poppins (Emily Blunt), onların hayatlarına tekrar girer.
Onları, Mary’nin eksantrik kuzeni Topsy (Meryl Streep) gibi renkli karakterlerle tanıştırıp, evlerine yaşam, sevgi ve kahkaha getirirler.
Rob Marshall tarafından yönetilen, öyküsünü David Magee’in yazdığı, senaryosunu PL Travers’ın Mary Poppins öykülerinden uyarlanarak Magee & Rob Marshall & John DeLuca’nın yazdığı filmin oyuncuları: Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw, Emily Mortimer, Julie Walters, Pixie Davies, Nathanael Saleh, Joel Dawson, Colin Firth ve Meryl Streep..
Mary Poppins Returns / Mary Poppins: Sihirli Dadı'nn yapımcılığını John DeLuca, p.g.a., Rob Marshall, p.g.a. ve Marc Platt, p.g.a. üstlenirken Callum McDougall da baş yapımcılığını da yapıyor.
Filmin müzikleri Marc Shaiman’a ait.
Filmde, müziklerini Shaiman’ın yaptığı ve sözlerini Scott Wittman’la Shaiman’ın birlikte yazdıkları orijinal besteler yer alıyor.
Mary Poppins Returns / Mary Poppins: Sihirli Dadı, 28 Aralık’ta sinemalarda..
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