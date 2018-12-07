7.12.2018
'Mortal Engines / Ölümcül Makineler' 7 Aralık’ta vizyonda!
Hester, Londra’dan atılan Tom Natsworthy (Robert Sheehan) ile üstüne ödül konmuş tehlikeli bir kanun kaçağı olan Anna Fang (JIHAE) ile güçlerini birleştirir.
Universal Pictures ve MRC sunar: Mortal Engines / Ölümcül Makineler; şaşırtıcı, yeni bir epik macera.
Yönetmeni Oscar ödüllü görsel efektler sanatçısı Christian Rivers (King Kong), uyarlanan ödüllü kitap serisinin yazarı Philip Reeve.
Rivers’a The Hobbit ve The Lord of the Rings üçlemelerinin üç Oscar ödüllü yapımcıları Fran Walsh, Philippa Boyens ve senaryo yazarı Peter Jackson eşlik ediyor.
Görsel efektler, KEN MCGAUGH, KEVIN ANDREW SMITH, LUKE MILLAR ve DENNIS YOO’nun yönetimindeki Weta Digital ekibi tarafından yaratılmış.
Filmin yapımcıları ZANE WEINER (The Hobbit üçlemesi), AMANDA WALKER (The Hobbit üçlemesi), DEBORAH FORTE (Goosebumps), Walsh ve Jackson.
Filmin idari yapımcıları KEN KAMINS (The Hobbit üçlemesi) ve Boyens.
The Hobbit and The Lord of the Rings üçlemelerinde rol alan Hugo Weaving, sorgulanabilir bir gelecek vizyonu olan, güçlü bir Londralı Thaddeus Valentine rolünü üstleniyor.
Dünya çapındaki oyuncu kadrosuna ayrıca Dublinli RONAN RAFTERY, alt sınıftan Mühendis Bevis Pod rolüyle; Avustralyalı LEILA GEORGE, Valentine’ın kızı Katherine rolüyle; usta oyuncu PATRICK MALAHIDE, Londra Belediye Başkanı Magnus Crome rolüyle ve STEPHEN LANG, Shrike rolüyle katılıyor.
Filmin görüntü yönetmeni SIMON RABY (Elysium, District 9), yapım tasarımcı DAN HENNAH (Thor: Ragnarok, The Hobbit).
Kostüm tasarımcı BOB BUCK (Z for Zachariah, The Hobbit), saç ve makyaj tasarımcı NANCY VINCENT (The Hobbit), editör JONNO WOODFORD-ROBINSON (Pork Pie, What We Do in the Shadows) ve besteci TOM HOLKENBORG (Tomb Raider, Mad Max: Fury Road).
Finansmanı MRC ve Universal tarafından ortak karşılanan filmi tüm dünyada Universal dağıtıyor. Ölümcül Makineler tümüyle Yeni Zelanda’da yapılmıştır.
'Mortal Engines / Ölümcül Makineler' 7 Aralık’ta sinemalarda..
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