4.12.2018
Nilüfer Yanya : Heavyweight Champion of the Year
Tüm dünyada başarıyla adından söz ettiren, müzik dünyasının yükselen yıldızı Nilüfer Yanya, İngiliz bir anne ile Türk bir babanın kızı.
Nilüfer Yanya’nın yanı sıra, live (canlı) grup üyeleri saksafoncu Jazzi Bobbi ve basçı Luke Bower tarafından ortak olarak üretilen Heavyweight Champion of the Year, Türkiye’de GRGDN Müzik işbirliği ve ATO Records / PIAS Etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında..
Nilüfer Yanya, 14 Kasım’da başlayan Interpol turnesinin açılışını da gerçekleştirdi.
Ard arda iki gece gerçekleşen bu iki konser, Londra’nın en önemli mekanı Royal Albert Hall’da sahnesindeydi.
Nilüfer Yanya'nın, geçmiş yıllarda yayınladığı ikinci single’ı Thanks 4 Nothing, BBC radyosunda Dazed and Confused tarafından “tutkulu bir pop” olarak duyurulmuştu.
Yönetmen Molly Daniel tarafından çekilen video klip, performans kavramı ve bireyin kendisiyle olan ilişkisini anlatıyor.
Nilüfer Yanya ise klibini şu sözleriyle anlatıyor; "Asıl gerçek olanın kim olduğundan kesinlikle emin değiliz. Günlük hayatta ya da bir kameranın önünde… sürekli bir hareket halindeyiz. Performans sergilemediğimizde bile, performans göstermediğimizi nereden biliyoruz? Hangisi hakiki ve hangisi sahte? Sadece geçmişe baktığımızda geriye bakabilir ve 'kendim olmadım' ya da 'tamamen kendimdim' diyebiliriz."
Nilüfer Yanya, Kasım ayında Royal Albert Hall’dan Manchester’a, Dublin’den Hamburg’a, Kopenhag’dan Berlin ve Brüksel’e kadar uzanan turnesini tamamladı.
Özellikle 29 Kasım’da “La Salle Pleyel”de sergilediği performansıyla adından başarıyla söz ettirmeyi başardı.
Kuzey Amerika turnesini Şubat 2019’da Sharon Van Etten ile gerçekleştirecek olan sanatçı ardından 23 ayaklı bahar turnesini için yine yollarda olacak.
NİLÜFER YANYA MART 2019’DA TÜRKİYE’DE!
2019 yılında da başarıyla adından sıkça söz ettirecek olan Nilüfer Yanya, 28 Mart 2019’da Babylon’da Türkiye’deki dinleyicileriyle buluşacak!
Biletler için Mobilet..
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