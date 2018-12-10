10.12.2018
O Gece
Sonu ölümle biten gecenin ardından, suç ve yalan üzerine kurulan hayatları sahneye taşıyan; AYSA Prodüksiyon Tiyatrosu’nun yeni oyunu O Gece'de, ünlü oyuncular Şencan Güleryüz, Begüm Birgören, Tolga Güleç, Gözde Çığacı ve Cahit Gök rol alıyor.
Özlem Saraç’ın kaleme aldığı, Bilge Emin’in yönettiği oyun, ilişkilere farklı bir bakış açısı sunuyor.
Sıla, yorgun düştüğü evliliğinde Ulaş ile yolları ayırmaya karar vermiştir. Ahu ile kariyer evliliği yapmaya hazırlanan Erdem’le, garsonluk yaptığı kulüpte yolları kesişir. Sorunlu ilişkilerinden kaçarak bir araya gelen Sıla ve Erdem, umudu birbirlerinde ararlar, ancak acemice geçirdikleri ilk gecede olanlar olur. Sıla’nın nefesi kesilir, olduğu yere yığılır kalır.
Erdem başına gelenleri sadece ortağı, yakın arkadaşı Aydın’a anlatır ve ondan yardım ister. Artık ortada bir ölü vardır ve işin içinden sıyrılmak o kadar kolay olmayacaktır. Durumu Ahu’nun da öğrenmesiyle, sıkı bir suç ortaklığı kurulur. Erdem, Aydın ve Ahu itibarlarını korumak adına keskin bir manevra yapar ve ‘o gece’yi yeniden yazarlar. Büyük bir suç ve yalan üzerine hayatlarına yeniden yön verirler. Ancak bir parça itibar için çabalarken, seçimlerinin kendilerini itibarsızlaştırdığının farkında bile olmazlar.. Hayat, seçimlerimizle var eder bizi. Seçimlerimizi yaparken ihtiyacımız olan tek güç cesarettir, çünkü kendi varlığını ortaya koyabilmek cesaret işidir.
Cast çalışmasını Gülden Avşaroğlu’nun, yönetmen yardımcılığını Ekim Deniz Görk’ün, dramaturjisini Günay Ertekin’in yaptığı oyunun koreografisini Aslı Öztürk, kostüm tasarımını Senem Gelgi, sahne ve ışık tasarımını ise M. Nurullah Tuncer hazırladı.
AYSA Prodüksiyon Tiyatrosu’nun tek perdelik O Gece oyunu; 16 Aralık 2018 Pazar günü saat 16.00’da Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde, 19 Aralık 2018 Çarşamba akşamı ise saat 20.30’da artısahne Mecidiyeköy’nde sahnelenecek.
Oyunların biletleri, Biletix’ten ve salonların gişelerinden temin edilebilir.
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