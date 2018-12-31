Ruth, kocası Martin Ginsburg'le birlikte çığır açan bir vergi davası alınca, bunun kariyerinin yönünü ve mahkemelerin cinsiyet ayrımcılığına bakışını değiştirebileceğini biliyordu.
Filmde, aynı zamanda özel ve mesleki anlamda başarılı bir ortaklıkları olan Ruth ve Marty'nin, masalsı aşkı da anlatılıyor.
On the Basis of Sex'in yönetmeni Mimi Leder’a (The Leftovers, Deep Impact), filmin özgün senaryosu Daniel Stiepleman'a ait.
Felicity Jones (The Theory of Everything, Rogue One: A Star Wars Story) Ruth Bader Ginsburg'ü canlandırıyor, Armie Hammer da (Call Me by Your Name, The Social Network) Ruth'un kocası ve hukuki ortağı Martin Ginsburg'ü canlandırıyor.
Filmin diğer oyuncuları şöyle: Justin Theroux (The Girl on the Train, The Leftovers), Jack Reynor (Detroit), Cailee Spaeny (Bad Times at the El Royale, Pacific Rim: Uprising), Stephen Root (Get Out, All the Way), Sam Waterston (Law & Order) ve Oscar ödüllü Kathy Bates (Misery).
On the Basis of Sex / Eşitlik Savaşçısı, 28 Aralık Cuma gösterime girdi..
YAPIM HAKKINDA
Hikâyenin özünde, önde gelen vergi avukatı Martin'in, Ruth'a getirdiği dava yatıyor.
Dava, erkek bir hasta bakıcı olduğu için 296 dolar vergi indirimi kendisine verilmeyen Charles Moritz adlı bekâr bir adamın davası.
Ruth, davayı okurken şöyle diyor: "Bu cinsiyet temelli bir ayrımcılık. Federal bir mahkeme, bu yasanın anayasaya aykırı olduğuna karar verse, başkaları için emsal bir dava olacaktır."
Yönetmen Mimi Leder’a göre; "Bir asırlık cinsiyet ayrımcılığını bozan ve cinsiyete dayalı ayrımcılığın anayasaya aykırı olduğunu ortaya koyan bir davaydı. Kapılar sürekli kapanmış, o da onları açmaya devam etmiş. Bu yasalar, kazandığı dava, bugünkü birçok yasağı etkiledi."
Justin Theroux, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği hukuk direktörü, Ruth'un Moritz'in savunması için destek istediği Mel Wulf'u oynuyor.
Theroux, yönetmenlik koltuğunda Leder olduğu için filmin kesinlikle yavan bir mahkeme filmi olmayacağını söylüyor.
Theroux şöyle diyor: "O tam bir dinamo. Mimi'yle uzunca bir süre bir TV dizisinde (The Leftovers) birlikte çalıştım ve o sadece sete enerji getirmekle kalmıyor, çok da sağlam bir yönetmenlik tarzı var.. Sonuçta o aslında aksiyon filmlerinden gelme biri. Çok da güçlü bir bakış açısına sahip, sette de ayakları yere basıyor. Bir yönetmende isteyeceğiniz her şey onda var."
|Ruth Bader Ginsburg kocasıyla
İnsan Hakları Savunucusu Ruth Bader Ginsburg
Ruth Bader Ginsburg, Harvard Hukuk Fakültesi'nde 500 erkeğin içindeki 9 kadında biri.
Tüm akademik başarılarına rağmen yüzüne kapanan kapılara aldırmadan yoluna devam etti ve asırlık cinsiyet ayrımcılığını bozarak bugünkü bir çok yasayı etkiledi.
18 yaşında Martin Ginsburg ile evlenen RBG, kendisi gibi Harvard Hukuk mezunu eşi için ''en iyi arkadaşım ve destekçim'' diyor.
Genç yaşta kansere yakalanan Martin, eşi Ruth'un yardımıyla fakülteye devam etti.
56 yıllık evliliklerinden 2 çocukları var.
KENDİ SÖZLERİYLE KESHA ve ŞARKISI
On the Basis of Sex için Stephen Wrabel ve Drew Pearson'la birlikte yazdığım yeni şarkı Here Comes the Change'in özünde bu his var. Film için şarkı yazmam istendiğinde, bu iş için yanlış kişi olduğumu düşündüm. Bana göre şarkı yazmak, çok kişisel bir süreç ve ben neredeyse her zaman, kendi hayatımda yaşadığım şeylerden ilham alırım. Başka birinin hayatı hakkında yazma fikri ve o kişinin Ruth Bader Ginsburg olması göz korkutucuydu.
"Bu bağlamda benim sesimin nasıl bir önemi olabilir?" diye düşündüm. Ama filmi izledikten sonra ilham aldım. Ginsburg'ün, filmin adı gibi, tamamen cinsiyete dayalı olarak Amerikalılara ayrımcılık yapan yasaları başarılı bir şekilde değiştiren bir kampanya yürütmesinin hikâyesini izlemek inanılmazdı. Filmi izlerken Ginsburg'ün hayatında çok şey başarması beni çok etkiledi, zamanda herkes için verilen eşitlik mücadelesinde daha yapacak çok şey olması da. Bu, herkesin küçük bir eylemle başlayarak kalıcı bir değişiklik yapabileceğine olan inancımı bana hatırlattı ve o inancımı güçlendirdi. Ömrü boyunca yılmadan, dur durak bilmeden eşitlik için savaşan Ginsburg'e ben de saygımı göstermek istedim.
Verdiğim mesaj şu: Amerikan sosyal aktivizminin uzun ve gururlu geleneği ayakta ve iyi. Bir sonraki nesle aktarılıyor. Her seferinde bir başarıyla gelişmeye devam edecek ve bu her zamankinden çok daha önemli. Umarım şarkı ve çektiğimiz klip size, fark yaratmak için bu kahramanlar kadar geniş kapsamlı bir şeyler yapmak zorunda olmadığımızı hatırlatır. Hepimiz oy verebilir ve inandıklarımızı savunabiliriz. Ortak geleceğimize hepimizin olumlu bir etkisi olabilir.
-KESHA-
FELICITY JONES (Ruth Bader Ginsburg)
2014 yılında Eddie Redmayne’nin oynadığı Stephen Hawking‘in karısını canlandırdığı “The Theory of Everything” filmindeki performansı ile Golden Globe, SAG, BAFTA ve Akademi Ödülleri’nde en iyi kadın oyuncu adaylığı kazandı.
Cornelia Funke'nin romanından uyarlama animasyon filmi Dragon Rider'a seslendirme yapacak. Anton Yelchin ile birlikte oynadığı oynadığı Like Crazy filmi ile Sundance Film Festivalinde beğeni toplayarak, Amerikan Drama Filmi ve Jones'un oyunculuk için Jüri Özel Ödülü'nü kazandı.
Aynı zamanda Gotham Ödülleri tarafından Çığır Açan Aktör ve National Board of Review tarafından Çığır Açan Oyuncu seçildi.
Ralph Fiennes yönetmenliğinde Charles Dickens'ın hayatını anlatan The Invisible Woman adlı yapıtta Dickens'ın metresini canlandırdı.
Inferno , A Monster Calls, Collide gibi önemli filmlerde yer aldıktan sonra Star Wars serisinin spin-off serisi olan Rogue One: A Star Wars Story Hikayesi’nde başrolde yer aldı.
Jones'un geçmiş film kredileri arasında şunlar yer alıyor: The Invisible Woman, True Story, The Amazing Spider-Man 2.
Veronica Mars, Desperate Housewives, Gossip Girl gibi çeşitli dizilerin ardından 2010 yapımı The Social Network’deki Winklevoss ikizleri rolüyle ün kazandı.
2011'de Clint Eastwood'un J. Edgar filminde yer aldıktan sonra 2013 yapımı The Lone Ranger’daki kovboy John Reid rolüyle beğeni topladı. Bu filmde başrolü Johnny Depp ile paylaştı.
The Man from U.N.C.L.E., Nocturnal Animals, Mine, Hotel Mumbai, Free Fire, Midnight Madness filmlerinin ardından 2017 yapımı The Final Portrait filminde Amerikalı yazar James Lord'u canlandırdı.
Aynı yıl çekilen Andre Aciman romanından uyarlama Call Me By Your Name filmindeki doktora öğrencisi Oliver rolüyle En İyi Yardımcı Oyuncu dalında Altın Küre adayı oldu.
FİLM EKİBİ
MIMI LEDER (Yönetmen)
Jennifer Aniston ve Reese Witherspoon'un başrollerini paylaştığı, son derece merakla beklenen The Morning Show'un yönetmeni olan Leder, yönetmenlik kariyerine L.A. Law TV dizisi ile başladı.
Televizyon dizilerinin en çok aranan yönetmenlerden biri oldu.
Yönetmenliğini yaptığı dokuz televizyon dizisinden altı tanesi seri oldu.
Leder’in en önemli yapımları arasında ödüllü dizisi The Leftovers yer alıyor.
The West Wing'deki yönetmenlik çalışması ile Emmy adaylığı aldı.
1997'de, efsanevi yönetmen Steven Spielberg, George Clooney ve Nicole Kidman rol aldığı The Peacemaker’ı yönetmesi için Leder'i seçti.
Leder’in bir sonraki filmi Deep Impact oldu. Deep Impact bir kadın yönetmen tarafından yapılmış en yüksek gişe hasılatı getiren film oldu.
Filmin mmknmrtb notu: 6 /10
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder