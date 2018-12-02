2.12.2018
'Örümcek Adam : Örümcek Evreninde' 14 Aralık’ta vizyonda!
Türünün ilk örneği olan ve çığır açacak bir görsel stile sahip bu film, herhangi birinin maske takabileceği, olasılıkların sınırsız olduğu bir Örümcek Evreninde, sizi Brooklyn’li yeni yetme Miles Morales ile buluşturuyor.
Brian Michael Bendis ve sanatçı Sara Pichelli’nin 2011 yılında yaratmış olduğu çizgi roman karakterlerine dayanan filmin merkezinde Manhattan’da yeni bir özel okula ayak uydurmaya çalışan Afrika ve Porto Rico kökenli Amerikalı ergen Miles Morales’in maceraları yer alıyor.
Miles’ın babası kanunlara sıkı sıkıya bağlı bir polis memuru, annesi ise kendini işine adamış bir hemşiredir.
Her ikisi de sevgi dolu birer ebeveyn olarak oğullarının başarılarıyla gurur duymakta ve onun yetenekli öğrencilere özel yeni okulunda başarılı olduğunu görmeyi arzu etmektedirler.
Ancak, mahallesindeki arkadaşlarla zaman geçirmeyi ya da kendisini grafiti yeteneği konusunda cesaretlendiren Aaron amcasını ziyaret etmeyi daha çok seven Miles için yeni okula adaptasyonun zor olduğu anlaşılır.
Miles her ne kadar Aaron’ı gözünde devleştirse de, aslında sevimli amcası geçmişte kanunla başı derde girmiş, oldukça karmaşık bir karakterdir.
Miles’ın hayatı radyoaktif bir örümcek tarafından sokulmasıyla daha da karmaşık bir hâl alır.
Bunun sonucunda, birçok süper güç -zehir atma, kamuflaj, nesnelere yapışabilme, çok gelişmiş duyma, Örümcek hisleri ve daha pek çok süper güç- geliştirdiğini fark eder.
Bu zaman zarfında, şehrin kötü şöhretli suç baronu Kingpin de başka evrenlere geçit açabilen ve Örümcek-Adam’ın (daha eski Peter Parker, Spider-Gwen, Spider-Man Noir, Spider-Ham ve anime Peni Parker dahil olmak üzere) farklı versiyonlarını Miles’ın dünyasına taşıyabilen ultra gizli bir nükleer süper çarpıştırıcı geliştirmiştir.
Peter Parker, Spider-Gwen ve May halanın süper sıkı versiyonu gibi tanıdık karakterlerin yanı sıra, Spider-Ham, Spider-Man Noir ve anime Peni Parker’ın yardımlarıyla, Miles gerçek bir süper kahraman olmanın zorluklarını ve sorumluluklarını kabul etmeyi öğrenir.
Bunun sonucunda, herhangi birinin kahraman maskesi takıp, doğru olan için savaşmak üzere harekete geçebileceğini keşfeder.
Columbia Pictures, Marvel işbirliğiyle, bir Avi Arad- Lord Miller- Pascal Pictures yapımı olan Sony Pictures Animation filmi Örümcek Adam: Örümcek Evreninde'yi sunar.
Filmin yönetmenliğini Bob Persichetti, Peter Ramsey ve Rodney Rothman; yapımcılığını Avi Arad, Amy Pascal, Phil Lord, Christopher Miller ve Christina Steinberg; yönetici yapımcılığını ise merhum Stan Lee’yle birlikte Brian Michael Bendis ve Will Allegra üstlendi.
Filmin müziği Daniel Pemberton’ın, senaryosu Lord ve Rothman’ın, hikayesi ise Lord’un imzasını taşıyor.
Örümcek Adam: Örümcek Evreninde, Marvel Comics hikayelerine dayanmaktadır.
Spider-Man: Into the Spider-Verse / Örümcek Adam: Örümcek Evreninde, 14 Aralık’ta 3D olarak, Türkçe altyazı ve dublaj seçenekleriyle sinemalarda.
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