Saksofonun genç yetenekleri Şallıel Bros’tan FaMiRe!

Lin Records etiketiyle yayınlanan ve 7 orijinal besteden oluşan FaMiRe, ikilinin Şallıel Bros ile çıkardıkları ikinci albüm.
Bugün 20’li yaşlarının başında olan Şallıel kardeşlerin müzikal birikimlerini bir araya getirdikleri albümde sanatçılara, piyanoda Tolga Bedir, bas gitarda Caner Üstündağ ve davulda Volkan Öktem eşlik ediyor.
Şallıel kardeşler, 8 ve 9 yaşlarındayken babaları Mümin Şallıel’in öğretmenliğinde başladıkları müzik kariyerlerinde, Önder Focan’dan Dave Weckl’a, Sezen Aksu’dan Kenan Doğulu’ya, farklı türlerde bir çok usta müzisyenin sahnesinde ya da stüdyosunda yer aldılar..
Mi notasından ilham alan FaMiRe
Tenor saksofoncu Anıl Şallıel ve alto saksofoncu Batuhan Şallıel’in 10’lu yaşlardayken başlattıkları, en son iki yıl önce, Önder Focan bestelerini funk türünde yorumladıkları “FunkBook” albümleri ile caz müzik dünyasında övgüler alan müzikal projeleri Şallıel Bros, yeni albümlerinde Anıl Şallıel (“Famire”, “By Bro - Whisper”, “İlk Gün”, “Geyikli”), Emirhan Üçkardeş “Traditional” ve Tolga Bedir’in (“Yine Doğar İçime”) orijinal bestelerini seslendiriyorlar.
Tenor ve alto saksofonda dinleyeceğimiz ikiliye piyanoda Tolga Bedir, bas gitarda Caner Üstündağ ve davulda Volkan Öktem eşlik ediyor.
Saksofon, piyano ve bas gitar kayıtlarının Babajim İstanbul’da, davulların ise Volkan Öktem’in stüdyosunda kaydedildiği albümün kapak tasarımını Perim Öktem yaptı.
“Çaldığımız projeler ve konserlerin yanı sıra dinlediğimiz albümler, Caz ile birlikte, Funk ve Füzyon’a doğru giden bir müziğe ilham verdiler” diyen Şallel Bros, albümün açılış parçası da olan FaMiRe'nin, Anıl Şallıel’in bir prova sırasında aklına gelen bir melodiyi Mi geçişini koma ses olarak çalmasıyla ortaya çıktığını söylüyor ve Mi notasındaki Türk müziği esintisinin peşine düştüklerini belirtiyorlar.
7 Aralık’ta Şallel Bros’un esmi müzik kanallarında dijital olarak yayınlanan ve 7 besteden oluşan FaMiRe, çok yakında CD formatında da satışta olacak.
"FaMiRe" albümünü dinlemek ve indirmek için:
Şallıel Bros Spotify
Şallıel Bros iTunes
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