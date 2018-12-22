22.12.2018
'Se rokh / Üç Hayat' 28 Aralık’ta vizyonda!
Behnaz, film çekimine ara verip yardım istediği Jafar Panahi ile İran’ın Türkçe konuşulan kuzey bölgesine doğru bu genç kızı bulmak için unutulmaz bir yolculuğa çıkar.
İran’ın usta yönetmenlerinden, Taxi filmiyle Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı kazanan Cafer Penahi, son filmi Üç Hayat ile Cannes’dan En iyi Senaryo ve Antalya Film Festivali’nden En İyi Film ödüllerini aldı.
Yetenekli bir yönetmenin neler yapabileceğini gösteren özel bir yapım.
Time
Sürprizlerle ve inceliklerle dolu..
Los Angeles Times
Üç Hayat’ta Panahi, ruhunu etkileyici sinema diliyle birleştiriyor.
Variety
2018 Cannes Film Festivali En İyi Senaryo Ödülü
2018 Toronto Uluslararası Film Festivali
2018 San Sebastián Uluslararası Film Festivali
Yönetmen: Jafar Panahi
Senaryo: Jafar Panahi
Oyuncular: Behnaz Jafari, Jafar Panahi, Marziyeh Rezaei
Görüntü Yönetmeni: Amin Jafari
Kurgu: Mastaneh Mohajer, Panah Panahi
Yapım: İran
Yapım Yılı: 2018
Dil: Farsça
Renk: Renkli
Tür: Drama
Süre: 100 dakika
Se rokh / Üç Hayat / Three Faces, 28 Aralık’ta sinemalarda!
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