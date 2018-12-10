10.12.2018
Selva Erdener : Biliyor musun?
Turgay Erdener, Cem İdiz, Melahat İsmail, Fazıl Say, Babür Tongur ve İbrahim Yazıcı’nın her biri farklı renkler ve farklı duygular barındıran bestelerinin yer aldığı albümde, tüm renkler Erdener’in sesinde birleşiyor.
Sayısız uluslararası projede yer alan başarılı sanatçının “Biliyor musun? albümü, müzik marketlerde ve tüm dijital platformlarda!
Dokuz şarkıdan oluşan “Biliyor musun?”, her bir eserde ayrı tatlar sunan, zengin bir çalışma. Selva Erdener yeni albümünde; Karacaoğlan, Nazım Hikmet, Ataol Behramoğlu, Edip Cansever, Gonca Özmen ve Yaşar Nabi Nayır’ın şiirlerinin bestelendiği eserleri seslendiriyor.
Aynı zamanda türkülere kattığı eşsiz yorumlarıyla da tanınan başarılı sanatçı, dinleyenleri bazen neşeli ve umutlu bazen de hüzünlü bir yolculuğa çıkarıyor.
Tiyatro yazarı Şirin Aktemur’un “Kıyısında buluşacakları bir su bulamayan insanlara, kıyısında buluşacağımız bir su gibi” diye anlattığı “Biliyor musun?” albümü, kimi şarkılarda kendi yatağından taşıyor, kimisinde binlerce yıllık geleneği bugün bize taşıyor.
“Su yok olmaz. Vefalıdır, zalim bir sevgili gibi terk etmez, gitse de geri gelir.” diyen Aktemur, “Biliyor musun?” albümünü “Durmaksızın yorulmaksızın yürüyen, yoluna devam eden suyun umudunu taşıyor.” diye tanımlıyor.
Müzik direktörlüğünü İbrahim Yazıcı’nın yaptığı “Biliyor musun?” albümünde Selva Erdener’e birbirinden önemli müzisyenler eşlik ediyor.
Piyanoda İbrahim Yazıcı’nın, kemanda Mehmet Yasemin’in, kemençede Derya Türkan’ın, viyolonselde Çağ Erçağ’ın, kanunda Ahmet Baran’ın, balabanda Emre Sınanmış’ın, saksafonda Gürtuğ Gök’un, kontrbasta Volkan Hürsever’in, bateride Ediz Hafızoğlu’nun yer aldığı albüme İstanbul Vokal Ansambl da vokalleriyle renk katıyor.
Kayıtlarını Babajim stüdyolarında Adham Farid’in gerçekleştirdiği albümün mix ve mastering’i Pieter Snapper tarafından yapıldı.
Ada Müzik etiketli “Biliyor musun?” albümü müzik marketlerde ve tüm dijital kanallarda yerini aldı.
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