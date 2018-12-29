'Sibel' 22 Şubat'ta vizyonda!

25 yaşındaki Sibel, Karadeniz’in ıslık diliyle konuşulan, küçük bir köyünde babası ve kız kardeşiyle yaşamaktadır.
Çocukluğunda geçirdiği hastalık sebebiyle konuşamayan, çevresiyle ıslık diliyle anlaşan Sibel’in hayatı tarla, orman ve ev arasında geçer.
Köyde kendini yalnız ve dışlanmış hisseden genç kadın, gizemli bir kurdun peşindeyken, bir gün ormanda saklanan Ali adında bir yabancıyla karşılaşır.
Sibel, Ali'yle iletişim kurmaya başlayınca, içinde gizlenen gücü fark edecektir.
Yılın Performansı Damla Sönmez’den
Sibel’deki performansıyla 25. Uluslararası Adana Film Festivali, 55. Ulusal Yarışma, 6. Muret Film Festivali (Fransa)’nde En İyi Kadın Oyuncu ve 20. Eskişehir Film Festivali’nde Yılın Performansı ödüllerini kazanan Damla Sönmez, Londra Film Haftası’ndan ise En İyi Oyuncu ödülüyle döndü.
Damla Sönmez’e, filmdeki performansıyla 25. Adana Film Festivali’ne En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Emin Gürsoy’un yanında Erkan Kolçak Köstendil, Elit İşcan, Meral Çetinkaya ve Gülçin Kültür Şahin eşlik ediyor.
Sibel, Almanya ve Fransa’da Vizyona Giriyor
Otuzdan fazla uluslararası festival gezen Sibel’in festival yolculuğundaki en yeni durağı 3-14 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek 30. Palm Springs Uluslararası Film Festivali.
Gezdiği dünya çapındaki birçok festivalden ödül kazanan film, Çağla Zencirci ve Guillaume Giovanetti’nin üçüncü uzun metrajı.
Dünya prömiyerini yaptığı 71. Locarno Film Festivali’nde FIPRESCI Ödülü, Ekümenik Jüri Ödülü ve Genç Jüri Ödülü’nü kazanan Sibel, Türkiye’deki izleyicilerle ilk defa buluştuğu 25. Uluslararası Adana Film Festivali’nde En İyi Film ve 55. Ulusal Yarışma’da ise En İyi Senaryo (Çağla Zencirci, Ramata Sy & Guillaume Giovanetti) ödüllerini de kazandı.
27 Aralık’ta Almanya’da vizyona girecek olan film, 13 Mart 2019’da Fransa’daki izleyicilerle buluşacak.
Sibel'in katıldığı festivallerden ve kazandığı ödüllerden bir seçki
71. Locarno Film Festivali / FIPRESCI Ödülü - Ekümenik Jüri Ödülü - Genç Jüri Ödülü
43. Toronto Uluslararası Film Festivali
25. Uluslararası Adana Film Festivali / En İyi Film Ödülü - En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (Damla Sönmez) - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü (Emin Gürsoy)
55. Ulusal Yarışma / En İyi Senaryo - En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (Damla Sönmez)
23. Busan Uluslararası Film Festivali
54. Chicago Uluslararası Film Festivali
40. Montpellier Akdeniz Filmleri Festivali / Seyirci Ödülü, Eleştirmenler Ödülü
6. Muret Film Festivali / En İyi Kadın Oyuncu (Damla Sönmez), En İyi Film (Genç Jüri)
Cannes Sinema Buluşmaları / Film Eleştirmenleri Ödülü, Seyirci Ödülü, SCNF Ödülü
20. Eskişehir Uluslararası Film Festivali / Yılın Performansı Ödülü (Damla Sönmez)
19. Tokyo FilmEx
18. Brüksel Akdeniz Filmleri Festivali / Büyük Ödül, Cineuropa Ödülü, Genç Jüri Ödülü
Londra Film Haftası / En İyi Oyuncu Ödülü (Damla Sönmez)
24. Roma Akdeniz Filmleri Festivali / Üniversite Jürisi Ödülü
Filmin Künyesi
Yönetmenler: Çağla Zencirci & Guillaume Giovanetti
Senaryo: Çağla Zencirci, Ramata Sy & Guillaume Giovanetti
Oyuncular: Damla Sönmez (Sibel), Emin Gürsoy (Emin), Erkan Kolçak Köstendil (Ali), Elit İşcan (Fatma), Meral Çetinkaya (Narin), Gülçin Kültür Şahin (Feride)
Yapımcılar: Marie Legrand, Rani Massalha, Michael Eckelt, Johannes Jancke, Marsel Kalvo, Nefes Polat, Christel Henon, Lilan Eche
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