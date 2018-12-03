3.12.2018
'Sihirbazın Balonları' 7 Aralık’ta vizyonda!
Terry, ninesinin anlattığı masalların neşe dolu kahramanlarını hala dün gibi hatırlamaktadır.
Oysa garip bir olayla kendini masal dünyasında bulduğunda oranın hiç de “neşe dolu” bir yer olmadığını fark edecek ve mutluluğu geri getirmek için yeni arkadaşlarıyla birlikte heyecan dolu bir maceraya çıkacaktır.
Buz Devri 2’nin senaristinden rengârenk ve çok eğlenceli bir macera!
Here Comes the Grump / Sihirbazın Balonları Türkçe dublajlı olarak 7 Aralık’ta sinemalarda.
Yönetmen: Andrés Couturier
Senaryo: Jim Hecht, Alicia Núñez Puerto
Süre: 84 dk
Yapım Yılı: 2018
Ülke: ABD, Meksika, İngiltere
Tür: Animasyon, Aile
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