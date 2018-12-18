'Süper Ayı' 28 Aralık’ta vizyonda!

Birbirlerine sımsıkı bağlı Dash ve Zack kendilerini bir anda avcıların ağından kaçarken bulurlar.
Oğlu Zack' i kaçıran hayvan tüccarlarını bulmak için yanına ajan köpek Hamilton' ı da alan Dash, avcıların yerini bulup oğlunu kurtarabilmenin yollarını ararken, göründüğünden çok daha akıllı Zack' in de diğer hayvanlarla birlikte bir kaçış planı vardır.
Baba-oğul tekrar bir araya geldiğinde, aralarındaki bağ çok daha kuvvetli ve sevgi dolu olacaktır.
Süper Ayı, 28 Aralık’ta sinemalarda..
Super Bear / Süper Ayı
Yönetmen: Wang Qi
Senaryo: Ding Wei
Kurgu: Liu Chenguang
Müzik: Wang Haoyuan
Yapım: Çin
Yapım Yılı: 2018
Süre: 85 dk.
Film Türü: Animasyon, Aile
Seslendirenler: Jeff Dunham, Marcus Shor, Morena Cleese, Marcus Bastida
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