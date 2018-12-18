18.12.2018

'Süper Ayı' 28 Aralık’ta vizyonda!


Sıcacık bir baba-oğul hikayesi..

Birbirlerine sımsıkı bağlı Dash ve Zack kendilerini bir anda avcıların ağından kaçarken bulurlar.

Oğlu Zack' i kaçıran hayvan tüccarlarını bulmak için yanına ajan köpek Hamilton' ı da alan Dash, avcıların yerini bulup oğlunu kurtarabilmenin yollarını ararken, göründüğünden çok daha akıllı Zack' in de diğer hayvanlarla birlikte bir kaçış  planı vardır.

Baba-oğul tekrar bir araya geldiğinde, aralarındaki bağ çok daha kuvvetli ve sevgi dolu olacaktır.

Süper Ayı, 28 Aralık’ta sinemalarda..





Super Bear / Süper Ayı


Yönetmen: Wang Qi
Senaryo: Ding Wei
Kurgu: Liu Chenguang
Müzik: Wang Haoyuan
Yapım: Çin
Yapım Yılı: 2018
Süre: 85 dk.
Film Türü: Animasyon, Aile
Seslendirenler: Jeff Dunham, Marcus Shor, Morena Cleese, Marcus Bastida



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