7.12.2018
The Man Who Killed Don Quixote / Don Kişot'u Öldüren Adam
İkili, yıllar sonra La Mancha’nın otantik atmosferinde yeniden karşılaşır.
Yaşlı Javier, kendisinin Don Kişot ve Toby’nin de Sancho Panza olduğunu sanmaktadır.
Bir dizi talihsizlik sonucu acımasız bir Rus mafya lideri, baş belası bir yapımcı ve eski aşkların da karıştığı; gerçekle hayalin, geçmişle bugünün birleştiği çağdaş bir Don Kişot hikayesinin ortasına düşerler.
Oscar ve Altın Küre adayı efsanevi yönetmen Terry Gilliam’ın 20 yılı aşkın süredir çekmeye çalıştığı gönül projesi The Man Who Killed Don Quixote / Don Kişot'u Öldüren Adam, hiç dinmeyen temposu, yaratıcı olay örgüsü, göz alıcı mekanları ve sıra dışı mizahıyla tam bir Gilliam başyapıtı!
Filmin 1990’larda başlayan yapım süreci hastalıklar, davalar, finansman sıkıntıları, hatta sel baskını gibi çeşitli nedenlerle 2018’e kadar aksadı.
Çekilememe öyküsü bir belgesele de konu olan film, dünya prömiyerini Cannes Film Festivali’nin kapanış filmi olarak yaptı.
İzleyiciyi Gilliam’ın büyülü evreninde harikulade bir yolculuğa çıkaran filmin başrollerinde Adam Driver ve Jonathan Pryce’a aralarında Olga Kurylenko, Stellan Skarsgård ve Rossy de Palma’nın da olduğu dev bir oyuncu kadrosu eşlik ediyor.
The Man Who Killed Don Quixote / Don Kişot'u Öldüren Adam, 7 Aralık'ta vizyona girdi..
Yönetmen: Terry Gilliam
Senaryo: Terry Gilliam, Tony Grisoni
Oyuncular: Adam Driver, Jonathan Pryce, Joana Ribeiro, Olga Kurylenko, Stellan Skarsgård, Rossy de Palma
Yapımcı: Mariela Besuievsky, Gerardo Herrero, Amy Gilliam, Grégoire Melin
Görüntü Yönetmeni: Nicola Pecorini
Kurgu: Teresa Font, Lesley Walker
Müzik: Roque Baños
Yapım Yılı: 2018
Ülke: İngiltere, Fransa, İspanya
Süre: 132 dk.
Filmin mmknmrtb notu ::
Film içinde filmin, rollerle oyuncuların, gerçekle hayallerin, romanla rüyaların, anılarla kâbusların, komediyle maceranın hercümerç olduğu film; ilham aldığı ve yeniden yarattığı Cervantes dünyasının büyüsünü daha da güçlendiren Terry Gilliam'dan yeni bir şaheser..
8 /10
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