24.12.2018
Zimna wojna / Soğuk Savaş / Cold War
Farklı geçmişlere ve karakterlere sahip olan kahramanlarımız birbiriyle asla anlaşamayacak tiplerdir, ama kader yollarını ayrılmayacak şekilde birbirine bağlamıştır.
50’li yılların Polonya, Berlin, Yugoslavya ve Paris’inin soğuk savaş atmosferini kendine fon edinen Soğuk Savaş; politik görüş, kişilik özellikleri ve kaderin cilveleriyle savrulan bir çiftin, imkânsız zamanlarda geçen imkânsız aşk hikâyesi.
Zimna wojna / Soğuk Savaş / Cold War, 21 Aralık'ta gösterime girdi..
Yönetmen: Pawel Pawlikowski
Oyuncular: Joanna Kulig, Tomasz Kot
Ülke: Polonya, Fransa, Birleşik Krallık
Yapım: Ewa Puszczynska, Tanya Seghatchian
Filmin mmknmrtb notu ::
Alevler içinde yanarak çıktığı İkinci Cihan Harbi sonrası soğuk savaşın hükmüne girmiş bir Avrupa fonunda, musikiyle sarmalanıp uyumsuzluklarla savrulurken bir başka soğuk savaşı hatırlatan bir aşkın 'dokunaklı' hikâyesi..
Pawel Pawlikowski'nin Ida'da da kullandığı 1.37 : 1'lik görünüş oranına sahip -siyah beyaz görselliği mükemmel- kadrajlamasıyla özellikle çarpıcı olan film; içeriğine ve biçemine büyük katkı sağlayan musikisi ve de oyuncu performanslarıyla da başarılı..
7 /10
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