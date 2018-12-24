Sınırları zorlayan teknoloji ve algoritmalar, romantik ilişkileri bir bilime indirgemiştir.
Bilgisayarda yapılan simülasyonlar ilişkilerin uyumunu ve ömrünü bulmakta; öte yandan şirketler tarafından dizayn edilen yapay zekalı sentetik eşler, insanlara romantik ilişkilerde aradığı her şeyi vermektedir.
Cole ve Zoe, ideal android eşler tasarlayan ve bu teknolojiyi geliştiren bir şirkette çalışan iki mühendistir.
Aralarındaki profesyonel ilişki, zamanla romantik bir boyuta evrilir.
Fakat android robotlardan Ash’in de Zoe’ye ilgi duymaya başlaması, Zoe’nin bazı gerçeklerle yüzleşmesine yol açar.
Başrollerde Ewan McGregor ve Léa Seydoux’ya Theo James, Rashida Jones ve Christina Aguilera’nın eşlik ettiği filmin kurgusunu Babel, Birdman filmlerinin Oscar adayı kurgucusu Douglas Crise üstleniyor.
Ridley Scott’ın yapımcısı olduğu Zoe'nin yönetmenlik koltuğunda ise Like Crazy ve Equals ile çıkış yakalayan Drake Doremus oturuyor.
Zoe / Aşkın Algoritması
Yönetmen: Drake Doremus
Senaryo: Richard Greenberg, Drake Doremus
Oyuncular: Ewan McGregor, Léa Seydoux, Theo James, Christina Aguilera, Rashida Jones, Miranda Otto
Yapımcı: Ridley Scott, Drake Doremus, Robert George, Michael A. Pruss
Görüntü Yönetmeni: John Guleserian
Kurgu: Douglas Crise
Müzik: Dan Romer
Yapım Yılı: 2018
Ülke: A.B.D.
Süre: 104 dk.
Filmin mmknmrtb notu ::
Bu filmi irdeleyerek uzun uzun yazarsam eğer, izlediğim şu rezilliği baştan sona yeniden hatırlamam gerekecek; ki bu benim için resmen, bir kâbusu yeniden yaşamak gibi olacaktır..
Bu nedenle kısa kesiyorum..
ve böylesine heyecan verici bir oyuncu kadrosuna rağmen, sinemaya dair her unsuru 'zavallı' düzeyde gerçekleşen şu bilim kurgu şeyini izlemek üzere önümüze getiren Drake Doremus'ı nefretle kınıyor; bundan dolayı, filmin tek güzelliği olan Léa Seydoux hanfendiyi kırdıysam eğer, çok özür diliyorum..
3 /10
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